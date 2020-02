Kreisoberligisten mit letzten Tests

SC Empor Mörsdorf - SV Blau-Weiß Niederpöllnitz 0:3 (0:3)

Beim Kreisliga-Vierten Empor Mörsdorf gelang den Niederpöllnitzern der erste Sieg der Vorbereitung. Auf dem Kunstrasen mussten die Gäste ohne Wechsler auskommen. Trotzdem begann man wie die Feuerwehr und führte schon nach 17 Minuten durch Treffer von Lukas Müller (5., 17.) und Dominik Kurz (6.) mit 3:0. In der Folge verflachte die Begegnung. Die Blau-Weißen verwalteten den Vorsprung und blieben endlich einmal ohne Gegentreffer, nachdem Keeper Philipp Müller in der Vorbereitung bis dato in vier Partien 23-mal hatte hinter sich greifen müssen.

ZFC Meuselwitz (A-Junioren) - FSV Meuselwitz 9:5 (2:1)

Im letzten Test vor dem Rückrundenstart gastierte der FSV Meuselwitz bei den Verbandsliga-A-Junioren des ZFC und bekam von den Youngstern seine Grenzen aufgezeigt. In einem torreichen Spiel hielt der Kreisoberligist die Begegnung bis in die Schlussphase hinein offen. Nach dem schnellen 0:1 durch Fabian Dietrich (2.) erzielte der Gastgeber drei Treffer in Folge zum 3:1. Anschließend gelang den FSV-Kickern durch Robert Butowski (54./Elfmeter), Spielertrainer Mirko Graf (68.) und Philipp Gentzsch (73.) jeweils das Anschlusstor. Während der ZFC-Nachwuchs mit vier Toren binnen acht Minuten auf 9:4 enteilte, gelang den Gästen nur noch das Tor zum 9:5-Endstand durch Moritz Charous (87.). Für die Treffer der A-Junioren hatten Marc Hermsdorf (4), Richard Schuhknecht, Niklas Bräunlich, Moussa Kaba, Axel Taubert und Tom Glänzel gesorgt.

SG Eurotrink - SV St. Gangloff 4:1 (3:1)

Noch einiges an Sand im Getriebe war bei der SG Eurotrink im letzten Test gegen Kreisligist St. Gangloff. Dennoch brachten Tony Neff (6.), Domenico Kampe (24.) und Louis Altheide (38.) die Hausherren schnell mit 3:0 in Führung. Nach dem Ehrentor der Gäste durch Josua Pauli (44.) straffte sich die Fleischer-Elf nochmals. Erik Hacke stellte kurz nach Wiederbeginn mit dem 4:1 (50.) den alten Abstand wieder her.

Post SV Jena - SV Roschütz 1:2 (0:1)

Im Duell zweier Kreisoberligisten hatten die Roschützer am Ende knapp mit 2:1 das bessere Ende für sich. Tino Friedemann (27.) und Daniel Gehrt (76.) schossen die Grün-Weißen zur 2:0-Führung. Nach dem 1:2-Anschluss durch Max Menzel (87.) hatten die Gäste noch die eine oder andere brenzlige Situation zu überstehen, um den Vorsprung über die Zeit zu bringen.

FSV Gößnitz - SV 1879 Ehrenhain II 2:4 (0:3)

Der Kreisliga-Spitzenreiter und Pokal-Halbfinalist Ehrenhain II behielt beim höherklassigen FSV Gößnitz mit 4:2 die Oberhand. Eine Woche zuvor hatten die Gößnitzer noch Landesklassist Zeulenroda mit 2:1 bezwungen. Diesmal war der Gastgeber von einer solchen Leistung weit entfernt. Ein Doppelschlag vom Thüringenliga-erfahrenen Alexander Korent (23., 25.) und ein Tor von Steve Brieger (33.) brachten die Ehrenhainer binnen elf Minuten mit 3:0 in Führung. Philipp Matzander verkürzte für den Gastgeber auf 1:3 (49.), bevor Tim Hiller (62.) den alten Drei-Tore-Abstand wiederherstellte. Jens Lenk traf kurz vor Schluss zum 2:4-Endstand (85.).

SG Gera-Pforten - SG Motor Zeulenroda 2:5 (1:0)

Gegen Kreisoberligist Gera-Pforten taten sich die höherklassigen Zeulenrodaer auf dem Kunstrasen in Heinrichsgrün in der ersten Hälfte schwer. Während Motor-Kicker Tom Falk aus nächster Nähe verzog, als Pfortens Torwart Christoph Lindner schon bezwungen war, waren die Gastgeber im Abschluss cleverer. Einen Patzer von Keeper Björn Stegemann bestrafte Marvin Skrabey mit dem 1:0 (23.). Nach Wiederbeginn wurde Zeulenroda entschlossener im Angriff. Binnen drei Minuten wendeten Marian Hollstein (50.), Gabriel Oettel (51.) und Dominic Schmidt (52.) mit ihren Toren das Blatt - 1:3. Marvin Skrabey verkürzte nach einer Stunde nochmals. Steven Lenzner (67.) und Gabriel Oettel (89.) erhöhten bis zum Abpfiff noch auf 2:5. Zumindest mit der ersten Hälfte konnte Pfortens Trainer Stefan Zimmermann zufrieden sein.

BSG Wismut Gera II - VfL 1990 Gera 0:3 (0:3)

Die Generalprobe vor dem Rückrundenstart gegen Roschütz am kommenden Sonntag vermasselte die Wismut-Reserve. Der Kreisliga-Neunte VfL 1990 Gera schlug schon vor der Pause dreimal eiskalt zu. Meron Weidemichael Zereyohanes (27.), Philipp Läßig (29.) und Ronny Schubert (39.) sorgten früh für die verdiente 3:0-Führung der Männer vom Fuchsberg, die bis zum Abpfiff Bestand hatte.

SV Motor Altenburg - SV Osterland Lumpzig 1:3 (1:0)

Den dritten Vorbereitungssieg in Folge landeten die Lumpziger beim Kreisligisten Motor Altenburg. Allerdings hatten die Gäste zumindest eine Halbzeit harten Widerstand zu brechen. Erst nach Wiederbeginn drehte der Kreisoberliga-Vertreter auf. Dominic Nitzsche (47.), Marco Sporbert (72.) und Ahmadin Shakhes (87.) machten Lumpzig noch zum 3:1-Gewinner, der am kommenden Sonnabend mit viel Zuversicht nach Kraftsdorf fährt.

Kraftsdorfer SV 03 - SV Hermsdorf 1:3 (0:1)

Gegen den Kreisoberligisten Hermsdorf fanden die Kraftsdorfer im Derby in Bad Klosterlausnitz nie richtig in die Partie. Die Holzländer waren im Abschluss cleverer und schossen durch Kevin Schütte (37.), Mike Renke (47.) und Daniel Löbner (63.) einen 3:0-Vorsprung heraus. Die Steinert-Elf gab sich aber nicht auf. Dem eingewechselten Oliver Sachse gelang in der Schlussminute zumindest noch der 1:3-Ehrentreffer (90.).

SG Thüringen Weida II - SV 1924 Münchenbernsdorf 3:4 (2:2)

Sieben Tore fielen auf dem Weidaer Kunstrasen, wobei Kreisoberliga-Schlusslicht Münchenbernsdorfer dem Kreisliga-Tabellenführer Weida II mit 4:3 das Nachsehen gab. Fadel Alrugibi (11./Elfmeter, 39.) traf vor der Pause für den Gastgeber zweimal ins Schwarze. Für Münchenbernsdorf waren Tom Dörfer (16.) und Paul Rösler (31.) erfolgreich. Samuel Hölscher erzielte nach einer Stunde das 3:2 für die Gäste. Philip Berthold egalisierte kurz vor Abpfiff zum 3:3 (83.). Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten, verwandelte Münchenbernsdorfs Spielertrainer Max Reichelt einen Elfmeter sicher zum 3:4 (88.).