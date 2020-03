Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Krenz schiebt künftig beim Bob-Team Oelsner an

Henschleben. Bob-Anschieber Paul Krenz hat ein neues Team gefunden. Nach dem überraschenden Rücktritt des Olympiazweiten Nico Walther wird der 29 Jahre alte Bundespolizist aus Henschleben bei Gebesee in der kommenden Saison Juniorenweltmeister Richard Oelsner anschieben. Mit dem Dresdner Oelsner hatte Krenz schon 2015 bei der Junioren-WM Platz drei im Zweier geholt und sich zuletzt in der Trainingsgruppe des SC Oberbärenburg gemeinsam vorbereitet. „Wir kennen uns sehr gut. Richie hat mich direkt nach der WM angesprochen, ob ich bei ihm fahren möchte“, so Krenz, der in Altenberg mit Pilot Walther WM-Bronze im Vierer erobert hatte. Krenz hofft nun, sich mit der neuen Truppe für die kommende Weltcup-Saison und die WM in Lake Placid zu qualifizieren.