Krenz: „Wunder ist geschehen“ – nach Sturz und Knochenbruch doch zur Bob-WM

Erfurt. Vor drei Wochen war Bobanschieber Paul Krenz noch am Boden zerstört. Die Saison schien gelaufen, die Heim-WM in Altenberg (21. Februar bis 1. März) verpasst. Bei einem Sturz beim Weltcup in Innsbruck im Vierer von Pilot Nico Walther hatte sich der 28 Jahre alte gebürtige Heringer einen Knochenbruch im Knöchel zugezogen. „Fast eine Woche habe ich nicht gemerkt, dass da etwas gebrochen war. Ich konnte aber nicht richtig auftreten“, so Krenz, der sogar noch in den nächsten Weltcuport St. Moritz reiste. Dann folgte das MRT und die trostlose Diagnose: Knochenbruch.

„Ich hatte die Saison fast abgeschrieben. Doch jetzt ist ein Wunder geschehen“, sagte Krenz. „Ich habe gerade erfolgreich einen Test geschoben und damit die Leistungsüberprüfung bestanden. Ich fahre zur WM“, freute sich der ehemalige Judoka, der mit seiner Freundin in Henschleben bei Gebesee wohnt. Krenz hatte nach der Verletzung nicht aufgeben und in den letzten Tagen neben harten Stunden in der „Muckibude“ auch wieder Lauftraining mit schnellen Bewegungen gemacht. Nun bekam er den Lohn. Bei der Titeljagd im Osterzgebirge wird Krenz nun den Vierer seines Dresdener Piloten Walther bei den vier WM-Läufen am 29. Februar und 1. März verstärken. „Bis zum Vierer ist ja noch etwas Zeit, da hat mein Knöchel noch mehr Zeit weiter zu heilen und ich kann noch etwas an meiner Form arbeiten“, so Krenz glücklich und optimistisch. Im Zweier schiebt der nach einem Faserriss im Adduktor ebenfalls wieder genesene Kollege Joshua Blum den Bob mit Walther an. Das Team des Olympiazweiten war in diesem Winter vom Pech verfolgt. Walther, der mit Krenz in der Vorsaison WM-Dritter im Zweier im kanadischen Whistler geworden war, hatte sich bei den Selektionsrennen im November bei einem Sturz einen Bruch eines Brustwirbels zugezogen und konnte erst im neuen Jahr wieder in den Weltcup einsteigen.