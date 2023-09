Krzysztof Ratajski gewinnt German Darts Open in Jena

Jena. Nachdem viele Favoriten vorzeitig ausschieden, setzt sich „The Polish Eagle“ im Finale gegen Stephen Bunting durch.

Der Pole Krzysztof Ratajski hat die German Darts Open in Jena gewonnen. Im Finale setzte sich „The Polish Eagle“ am späten Sonntagabend souverän gegen den Engländer Stephen Bunting mit 8:3 durch. Beide standen überraschend im Endspiel, nachdem zuvor einige Favoriten, unter ihnen auch der zweimalige Weltmeister Peter Wright aus Schottland, frühzeitig gescheitert waren. Auch die sieben deutschen Teilnehmer spielten in der Sonntagabendsession, in der ab dem Viertelfinale der Sieger ermittelt wurde, keine Rolle mehr. Als letzte verbliebene Dartsspieler aus der Bundesrepublik waren Martin Schindler und Florian Hempel am Nachmittag im Achtelfinale gescheitert.

Insgesamt besuchten über 11.000 Zuschauer den Wettbewerb, der über drei Tage ausgespielt wurde und verwandelten die Sparkassen-Arena in ein Tollhaus. Es wurde getanzt, gesungen und gefeiert.