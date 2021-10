Künftig „oben ohne“ – Black Dragons stellen auf 3G-plus um

Erfurt. Damit der Eishockey-Club Erfurt trotz erhöhter Corona-Warnstufe möglichst viele Zuschauer begrüßen darf, verschärft er die Zugangsregeln. Dafür kann man die Spiele nun ohne Maske genießen.

Der Vorstand des EHC Erfurt hat bekanntgegeben, dass für die Heimspiele der Black Dragons in der Eishockey-Oberliga Nord ab sofort die 3G-plus-Regel in der Kartoffelhalle gilt. Grund dafür ist, dass sich die Covid-Warnstufe in Erfurt auf Stufe orange erhöht hat und somit unter normalen 3G-Regeln (geimpft, genesen oder Schnelltest) nur noch maximal 477 Menschen die Halle betreten dürften. Durch die 3g-plus-Regelung (geimpft, genesen oder PCR-Test) ist dagegen eine 75-prozentige Hallenauslastung möglich – ohne Einschränkungen wie Abstand oder Masken. Zum ersten Mal tritt diese Regel am Freitag in Kraft, wenn die Drachen um 20 Uhr Essen empfangen.