Frankfurt am Main Die Deutsche Fußball Liga veröffentlicht am Freitag den Spielplan für die Saison 2020/21 der Bundesliga. Für die Experten der DFL ist die Gestaltung eine besondere Herausforderung gewesen, in einem wegen der Corona-Krise verkürzten Zeitraum die Partien klug anzusetzen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kürzer und komplizierter: Der Bundesligaspielplan 2020/21

Die Saison der 1. und 2. Bundesliga wird am 18. September eröffnet. Ob der Spielbetrieb ordnungsgemäß am 22./23. Mai 2021 zu Ende gehen wird, hängt entscheidend vom weiteren Verlauf der Coronavirus-Pandemie ab.

Für die Experten der Deutschen Fußball Liga, die am Freitag (12.00 Uhr) die Spielpläne für die beiden Profiligen veröffentlicht, war die Gestaltung der 34 Spieltage in einem verkürzten Austragungszeitraum eine besondere Herausforderung.

Wie wird ein Spielplan der Bundesliga erstellt?

Die DFL hat dafür eine Software, die auch individuelle Anpassungen für die jeweiligen Clubs außerhalb des reinen Ansetzungsschemas möglich macht. Dadurch können Vorgaben von Kommunen oder Sicherheitsorganen sowie Wünsche von Clubs und Stadionbetreibern mit Computerhilfe berücksichtigt werden. Dazu gehört ebenso, dass benachbarte Clubs versetzt zu ihren Heimspielen antreten sollen, Feiertage, parallele Großveranstaltungen oder Spieltermine in den Europacup-Wettbewerben einbezogen werden. Hunderte Optionen werden geprüft. "Der Faktor Mensch bleibt auch im Zeitalter der Technologie und Digitalisierung unverzichtbar", heißt es in einem DFL-Hintergrund zum Spielplan-Puzzle.

Was sind die Besonderheiten des Bundesliga-Spielplans für 2020/21?

In der Regel begann die Saison in den vergangenen Jahren im August und endete im Mai. Nach der Unterbrechung der vergangenen Spielzeit wegen der Corona-Pandemie konnte sie erst am 26. Juni zu Ende gespielt werden. Um den dadurch späteren Start der Spielzeit 2020/21 zu kompensieren, wurde die Winterpause verkürzt. Einen Tag vor dem Heiligen Abend wird noch die 2. Runde des DFB-Pokals ausgetragen - und am 2. Januar ist bereits Anpfiff zum 14. Spieltag in der Liga. Zudem wird es drei englische Bundesliga-Wochen geben.

Was ist noch ungewöhnlich in der nächsten Saison?

Der Supercup zwischen dem deutschen Meister und dem DFB-Pokalsieger wird nicht vor der Bundesliga-Eröffnung ausgetragen, sondern erst am 30. September. Außerdem wird das DFB-Pokalfinale nicht wie gewohnt nach Abschluss der Ligawettbewerbe und an einem Samstag im Berliner Olympiastadion stattfinden, sondern bereits am Donnerstag, 13. Mai 2021 (Christi Himmelfahrt) stattfinden. Auch das ist der Termindichte geschuldet. Nicht gespielt wird am Mai-Wochenende. Der 1. Mai 2021 fällt auf einen Samstag. Auf Wunsch der Sicherheitsbehörden bleibt dieses Wochenende frei von Komplettspieltagen der drei Profiligen.

Warum muss die Bundesligasaison im Mai beendet sein?

Weil die Fußball-EM wegen der Pandemie um ein Jahr verlegt wurde und nun vom 11. Juni bis 11. Juli 2021 ausgetragen werden soll. Deshalb beginnt schon am 31. Mai kommenden Jahres die FIFA-Abstellungsperiode für Nationalmannschaften. Die ursprünglich für 2021 vorgesehene Frauen-EM wurde auf 2022 verschoben.

Was geschieht, wenn es Corona-Fälle bei Bundesligaclubs gibt?

Wenn es zu Coronavirus-Fällen kommen sollte und eine Mannschaft in 14-tägige Quarantäne müsste, würden Spiele verschoben und nachgeholt werden. In der vergangenen Saison der 2. Bundesliga ist nach dem Re-Start dieser Fall bei Dynamo Dresden eingetreten, das aus diesem Grund sieben Spiele in 21 Tagen zu absolvieren hatte.

© dpa-infocom, dpa:200806-99-63392/2