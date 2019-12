Basketballer Kuhle allein unterm Christbaum

Die Vorzeichen vor der finalen Drittliga-Partie 2019 standen für das Tabellenschlusslicht Basketball-Löwen Erfurt alles andere als gut. Die verletzten Robert Franklin, Tobias Bode und Lorenz Schiller, allesamt leistungstragende Akteure, stehen in unterschiedlichen Zeitfenstern erst im neuen Jahr wieder zur Verfügung. Damit der Misere nicht genug. Die erst vor der Saison verpflichteten Alhassan Barrie und Anthony Watson konnten oder wollten sich mit dem Team nicht mehr vollgültig identifizieren und wurden ab sofort freigestellt. Ergo hatte Trainer Florian Gut für das Gießen-Spiel, das am Ende mit 72:92 klar verloren ging, gerade mal acht Akteure dabei, darunter den 30-jährigen Neuzugang Philipp Bednarski aus Bernau auf der Centerposition.

Ihr aller Auftrag: Gießen zum zweiten Mal zu besiegen, denn ihren bisher einzigen Saisonerfolg in der Pro B Süd holten die Erfurter dort mit einem 73:70. Aber wieder einmal wurde trotz vieler und vom ersten Ball an extrem anfeuerungswilliger Fans nichts daraus. Dabei starteten die Löwen wie die Feuerwehr und hatten sofort das von nun nur noch stehend applaudierende Publikum auf ihrer Seite. der Mann des Moments im ersten Viertel war Maximilian Kuhle. 13 Zähler markierte er, mal aus der Distanz, mal mit Zug zum Korb. Mit 24:23 waren die Einheimischen voll im Soll. Auch nach den zweiten zehn Minuten hatte der Routinier die Hälfte aller Punkte seines Teams beim knappen Rückstand von 42:48 zielgenau durch des Gegners Reuse gejagt. Aber schon da hatte der routinierte Gast erkannt: Neutralisieren wir Kuhle, haben wir alle Siegtrümpfe in unserer Hand! Lediglich Pavle Danilovic vermochte die Zuschauer mit einigen mutigen Korbaktionen zu entzücken.

Fortan wurde vor allem der mit insgesamt 27 Punkten allein zweistellig für die Löwen punktende Maxi Kuhle zugedeckt. Der Versuch, ihn freizublocken, schien nicht im Gutschen Taktikkatalog zu stehen. Schon verloren die Löwen ihre mit dem letzten Aufgebot ohnehin bescheidenen Mittel. Keiner seiner Mitspieler war beständig in der Lage, die Lücke zu füllen. Bednarski versuchte unterm Korb alles, seinen Mitspielern Freiräume zu verschaffen. Die sich ab und an auftuenden Räume aber wurden unter beständigem Aufstöhnen der Fans viel zu bescheiden genutzt. Gerade mal 14 eigene Punkte beim 56:71 nach dem dritten Viertel sagen alles über der Löwen Zahnlosigkeit. Der Anfang vom bitteren Ende, weil sich die Löwen, von den auf der Bank mitleidenden Tobi Bode und Robert Franklin weiter beständig motiviert, im finalen Viertel in fruchtlosen Einzelaktionen verzettelten. Die Gäste spulten das vierte Viertel routiniert und im Wissen, ungefährdet zu sein, zum 92:72-Gesamtsieg locker herunter.

Kurzum: Sie besaßen in allen Bereichen des Basketballs klare Vorteile. Gravierend vor allem ihr Plus von 34:18 in den Defensivrebounds und in den Zweiererfolgen von 31:16. Dies belegt die fehlende Erfahrung der jungen Löwen, denen es erheblich an Körperlichkeit unter den Körben mangelte. Da waren die Lischka (mit Erstliga-Erfahrung), Krämer, Lohaus und Okbara, die allesamt zweistellig punkteten, deutlich präsenter und durchsetzungsfähiger.

Traurig, aber wahr so kurz vor Weihnachten: Am Ende dieses Jahrzehnts mussten die Löwen mit 20 Zählern Differenz ihre bisher klarste Saison-Niederlage einstecken.

Löwen-Coach Florian Gut setzt trotz des erheblichen tabellarischen Rückstands in Sachen Klassenerhalt auf die Karte 2020: „Wir begutachten derzeit verschiedene Spielerprofile. Wir sprechen mit mehreren Spielern. Wir werden in der Winterpause mit Hochdruck an einer starken Neuverpflichtung arbeiten.“ Die sollte in der Lage sein, das Löwen-Spiel zu organisieren und zu tragen.