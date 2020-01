Kwiatkowski hat beim FC Thüringen Weida Arbeit aufgenommen

Trainer David Kwiatkowski hat die Arbeit beim Fußball-Thüringenligisten SG Thüringen Weida aufgenommen.

Allein zu vier Übungseinheiten rief er sein Team in dieser Woche zusammen. Am Wochenende schließt sich ein Kurztrainingslager in der Jugendherberge an der Auma-Talsperre an.

„Ich bin zufrieden. Meine Planung steht, auch wenn nicht alle Spieler zu jedem Training anwesend sein können. In Weida haben wir beste Bedingungen. Der Kunstrasen, die Turnhalle nebenan - ich kann mich auch im Winter voll entfalten“, sagt der 40-jährige Coach, der drei neue Kicker beim Training begrüßen durfte.

Der 20 Jahre junge Julius Grabs wechselt vom zurückgezogenen NOFV-Oberligisten VfL 05 Hohenstein-Ernstthal in die Wiege des Vogtlands und kann bereits auf 29 Oberliga-Partien für Wismut Gera und Hohenstein-Ernstthal verweisen. „Julius hat den Anspruch an sich, Oberliga zu spielen. Das war nach dem Rückzug seines alten Vereins so kurzfristig in der Rückrunde aber nicht mehr möglich, so dass er die Saison bei uns beenden wird. Er hilft uns auf jeden Fall weiter“, so David Kwiatkowski.

Auch Robert Müller vom Kreisligisten TSV 1872 Langenwetzendorf wird es in der Osterburgstadt versuchen. Seit 4. Januar spielberechtigt ist zudem der 19-jährige Glenn-Emilian Emsen, der für den Nachwuchs von Babelsberg, Rot-Weiß Erfurt und Zwickau kickte und nun versuchen will, im Männerbereich Fuß zu fassen.

Am Sonnabend um 15 Uhr steht für die Weidaer das erste Testspiel auf dem Kunstrasen des Roten Hügels gegen Landesklasse-Herbstmeister SV Blau-Weiß Neustadt auf dem Programm. „Gegen Neustadt haben wir schon immer getestet, als ich noch Trainer beim ZFC Meuselwitz II war. Mit Blau-Weiß-Trainer Rene Grüttner habe ich eine gemeinsame Geraer Wismut-Vergangenheit. Da bietet sich das an“, so David Kwiatkowski, der die Begegnung aus der vollen Trainingsbelastung heraus angehen wird. „Ich will die Mannschaft weiter kennenlernen. Das geht im Wettkampf am besten. In vier Wochen geht es nach Sonneberg. Da geht der Kampf um den Klassenerhalt weiter“, weiß der Weidaer Trainer.

Dass der FC Thüringen-Präsident Heinz-Josef Rungen Anfang Januar von seinem Amt zurückgetreten ist, darüber war auch David Kwiatkowski überrascht. „Auf meine Zusage, das Traineramt zu übernehmen, hat das aber keinen Einfluss. Ich kümmere mich um das Sportliche, so dass meine Arbeit erst einmal nicht beeinflusst wird, zumal sich Heinz-Josef Rungen am Montag vor dem ersten Training des Jahres vor der Mannschaft erklärt hat“, so der Neutrainer.

Insgesamt fünf Testspiele haben die Weidaer geplant. Beim Kreisoberliga-Zweiten SV Schmölln 1913 (5.2.), gegen die SG Eurotrink (8.2.) sowie die Landesklassisten FSV Schleiz (14.2.) und FSV Grün-Weiß Stadtroda (22.2.) will man sich in die Form bringen, um in der Rückrunde gleich vom ersten Spieltag an konkurrenzfähig zu sein.