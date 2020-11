„Lassen uns nicht in eine rechte Ecke drängen“

Die Rassismus-Vorwürfe rund um den Spielabbruch des Fußball-Kreisligaspiels zwischen Blau-Weiß Niederwilligen/Stadtilm und Germania Königsee/Rottenbach schlagen hohe Wellen. Beim Stand von 3:0 für die Gastgeber soll es am letzten Sonntag zu diskriminierenden Äußerungen gegen einen nicht eingesetzten ägyptischen Spieler aus Königsee gekommen sein, in dessen Folge die Gäste geschlossen das Feld verließen. Die Königseer wollen die Beschimpfung „Schwarzer Dreck“ gehört haben. Doch dafür fehlt ein Beweis. Weder die Schiedsrichter, noch befragte bestätigten das gehört zu haben. Die Königseer Verantwortlichen beharren darauf. Patrick Ulbrich, der Trainer der SG Niederwillingen/Stadtilm, sieht seine Mannschaft unberechtigt in eine rechte Ecke gerückt und findet Germania Königsees Rassismus-Vorwürfe haltlos.

Die Schilderungen der Königseer zum Spielabbruch und rassistische Anschuldigungen weisen Sie zurück. Wie haben Sie die Sache gesehen?

Die Ausführungen der Königseer Verantwortlichen sind von vorn bis hinten falsch. Der Ägypter, der an diesem Tag nur als Zuschauer da war, stand unter Alkoholeinfluss, als er in der Schlussminute mit der Bierflasche aufs Spielfeld rannte, unserem Torwart eine verpassen wollte. Er wurde von eigenen Leuten zurückgehalten. Da er sich nicht beruhigte, schritt der Schiedsrichter ein und drohte das Spiel abzubrechen.

Der Grund seines Ausrasters sollen diskriminierende Äußerungen gewesen sein.

Es gibt keinen Beweis, dass da eine diskriminierende Beleidigung gefallen ist.

Das sehen die Königseer aber anders.

Wir distanzieren uns als Verein vom Rassismus. Das ist ein No-Go. Wir haben selbst Spieler ausländischer Herkunft in unseren Reihen, haben Freunde ausländischer Herkunft. Diskriminierende Äußerungen gehören nirgendwo hin, weder auf dem Platz noch ins Spiel. Das ist nun ganz heikel, weil wir schlagartig in eine rechte Ecke gerückt werden, in die wir ganz und gar nicht gehören.“

Aber wieso eskalierte das Ganze derart?

Wir haben kurz vor Spielende eine Gelb-Rote Karte bekommen. Es gab viele Töne von links und rechts. Der Linienrichter hat nichts gehört, der Schiedsrichter hat nichts gehört. Das einzige was man hörte, war der Ägypter, der aufgebracht war. Ich kenne ihn ja persönlich, weil ich ihn schon einmal zu uns holen wollte. Deswegen war das auch völlig unklar. Dann hat Herr Dacic ganz schnell reagiert. Für mich war das ganz schön abgekartet, als er meinte, wir gehen jetzt alle runter! Ich habe versucht ganz ruhig dem gegen zu wirken. Ich bin auch auf den Ägypter zugegangen und hab ihm gesagt, ich verspreche dir, ich kläre das. Wenn hier wirklich irgendetwas an Rassismus ist, wird das geklärt und das würde dann auch Konsequenzen haben, danach war er ruhiger, aber dann hat Herr Dacic nicht mehr mit sich reden lassen.

Das war eine Minute vor Spielende…?

…Genau. Wenn man innerhalb von zehn Minuten drei Gegentore bekommt, 0:3 hinten liegt, dann kann man natürlich schon etwas aufgebracht sein, wenn Aber das Schlimmste ist, wenn man dann hingeht um die Situation zu beruhigen, die Ordner kommen dazu und alle schreien. Kinder stehen hinter uns stehen. Wir werden als Nazis beschimpft laut und deutlich und dabei gab es keinen Grund. Das geht so nicht!

Wir geht es nun weiter. Kommt die Sache vors Sportgericht?

Davon gehe ich aus. Wir haben unsere Stellungnahme abgeben, mussten das innerhalb drei Tagen tun. Auch der Schiedsrichter hat seine abgegeben, die liegt dem KFA bereits vor. Nun muss dort entschieden werden müssen.

Haben Sie noch mit dem Königseer Trainer reden können?

Nach dem Spiel kam auch kein Königseer Trainer ins Büro. Der Schiedsrichter und wir wurden da ziemlich allein gelassen. Ich hatte Herrn Dacic zuvor noch auf dem Flur kurz gesehen, ihn gefragt, was er gesehen hat. Er hat nur zu gemacht, nichts gesagt.

Der Schiedsrichter soll nach Aussage der Königseer einen diskriminierenden Vorfall im Protokoll vermerkt haben?

Er hat da durch ankreuzen zunächst lediglich einen Sonderbericht angekündigt. Ich war ja dabei. Da sind zunächst nur die üblichen Sachen, Auswechslungen, Karten, Verletzungen abgestimmt eingetragen worden, dann musste der Spielbericht digital freigeben werden, mit dem Vermerk Abbruch.

Und was ist mit dem Königseer Hauptvorwurf, ihr Torwart wäre auf den Königseer zugegangen habe sich im Ton vergriffen?

Das kann nicht sein. Der Torwart stand am Fünfmeterraum, der Ägypter an der Trainerbank gut 40 Meter entfernt. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, was gesagt wurde. Dazu könnten gerne die Spieler selbst befragt werden. Aber ‚Schwarzer Dreck‘, das zu hören, bei diesen Tumulten, die wegen der Gelb-Roten Karte da noch geherrscht haben, ist unwahrscheinlich. Ich habe nichts derartige gehört und wenn, dann wäre ich sofort eingeschritten. Ich weiß, dass der Spieler versichert hat, dass er das nicht gesagt hat. Er hat sich sicherlich geäußert, aber nicht rassistisch. Er hat bereits zugesichert, dass, wenn es vor das Sportgericht kommt, er sich äußern wird und auch er will und kann das so nicht stehen lassen.

Die Königseer meinten auch, dass die Zuschauer die Äußerung mitbekommen haben müssten.

Zuschauer? Dort standen ja die Auswechselspieler und Fans der Königseer. Ich habe selbst unsere Zuschauer nach dem Spiel befragt, die ja oberhalb auf der Tribüne saßen, auch weil ich selbst Gewissheit haben wollte. Keiner hat dort was gehört. Auch nicht der Schiedsrichter und auch nicht der Linienrichter gegenüber. Warum sollen die alle lügen?

Da steht nun Aussage gegen Aussage…

Klar das ist meine Aussage, die des Königseer Trainers ist eine andere. Aber für mich ist klar. Wenn ich wirklich etwas gesehen oder gehört hätte, wäre ich eingeschritten. Sicherlich es war eine hitzige Partie, auf beiden Seiten auch provokant. Aber alles ins Lächerliche zieht sein Team vom Feld nimmt und auch noch den Schiedsrichter mit den Worten beschimpft, ‚du bist wohl auch ein Nazi‘, weil der unparteiisch bleibt, sorry, auch so was gehört nicht in den Sport.

Das wird sicherlich auch Bestandteil im Sonderbericht des Schiedsrichters sein…

Ich denke schon, das musste sich auch ein Linienrichter anhören und das haben auch Spieler beider Mannschaften gehört.

Der Schiedsrichter hat die Gäste gebeten auf den Platz zurückzukehren, auch weil sonst spielrechtliche Konsequenzen drohen. Königsee blieb dennoch fern.

Ich denke dass Königsee diesbezüglich eine Strafe bekommen muss, weil sie nicht auf den Platz zurückgekehrt sind. Das ist ja auch der Punkt, warum das Spiel abgebrochen worden ist, nicht wegen angeblicher rassistischer Vorwürfe.

Welche Auswirkung hat das das Ganze, auch die unbewiesenen rassistischen Anschuldigungen, für Sie und Ihre Mannschaft?

Mein Handy stand heute nicht still. Andere Vereine stellen das auf ihre Facebook-Seiten. In den sozialen Medien ist das ganz schnell herum gegangen. Und jetzt stehen wir als rassistischer Verein da, der wir ganz und gar nicht sind. Das können wir nicht auf uns beruhen lassen. Es wäre zunächst besser gewesen, wenn sich beide Vereine erst einmal zusammengesetzt hätten, statt, dass einer voreilig an die Öffentlichkeit geht.

Was fordern Sie nun, eine Aussprache mit den Königseern oder einen Prozess?

Das TFV-Sportgericht wird ein Urteil treffen müssen. Es sollten auf jeden Fall beide betroffene Akteure noch einmal angehört werden. Wir wollen eine Richtigstellung der Fakten und möchten auf keinen Fall als ein Verein, der für Rassismus stehen könnte, gehalten werden. Gerade weil wir das nicht sind ist uns das sehr wichtig.