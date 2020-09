WM-Dritte Lindemann einzige deutsche Weltklasse-Triathletin 

Sprint-WM in Hamburg

Hamburg Laura Lindemann ist die große deutsche Triathlon-Hoffnungsträgerin für Olympia 2021. Bei der Sprint-WM in Hamburg hält sie als einzige mit der Weltklasse mit und holt Bronze. In der Staffel kann sie nicht mehr nachlegen. Das lag aber nicht an ihr.