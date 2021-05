Hertha BSC Lehmann-Eklat fällt in der Wahrnehmung auf Hertha BSC zurück

Berlin Jens Lehmann ist seinen Posten bei Hertha BSC nach seiner rassistischen Entgleisung los. Auch andere Skandale beim Klub sind noch nicht verhallt.

Pal Dardai musste erstmal kurz Luft holen, ehe er sich Jens Lehmann widmete. Die Lust, sich über das bisherige Aufsichtsratsmitglied von Hertha BSC zu äußern, hielt sich sichtlich in Grenzen, schließlich hat der Chefcoach genug andere Sorgen. Gerade erst musste er sein Team während einer 14-tägigen Quarantäne bei Laune und in Form halten, um nicht im Treibsand des Abstiegskampfs zu versinken. Um es vorsichtig auszudrücken: Der Ungar ist nicht gerade unterfordert.

Und dann also das – schon wieder Unruhe von außen. Hervorgerufen durch Lehmann (51), der seit Mai 2020 als sportlicher Berater von Herthas Investor Lars Windhorst tätig war und in dieser Funktion auch im Aufsichtsrat der Hertha KGaA saß.

Hertha-Trainer Dardai lobt schnelles Handeln

Schon am Mittwochmorgen waren brisante Stichworte durchs Netz gerauscht: Lehmann, Dennis Aogo und der unsägliche Begriff „Quotenschwarzer“ – Bausteine, die nichts gutes erahnen ließen. Tatsächlich hatte der frühere Nationaltorhüter Lehmann eine rassistisch konnotierte Nachricht verschickt, von der hier erst später die Rede sein soll. Denn schon Mittwochmittag, als Dardai auf der Pressekonferenz von dem Heimspiel gegen den SC Freiburg saß (Donnerstag, 18.30 Uhr/DAZN), stand fest: Lehmann ist seinen Posten los.

„Es ist positiv, dass der Verein sofort reagiert hat“, sagte der Trainer, „das finde ich sehr gut.“ Überhaupt begrüße er den Umstand, dass „die neue Führung von Hertha sehr konsequent“ sei. Gemeint ist hiermit vor allem CEO Carsten Schmidt (57), der schon im Rassismus-Eklat um Herthas früheren Torwarttrainer Zsolt Petry durchgegriffen hatte. Nach einem rechtslastigen Interview war der langjährige und geschätzten Mitarbeiter entlassen worden.

Selbiges ist nun Lehmann widerfahren, wenngleich diese Entscheidung klar in der Hand von Windhorst lag. Denn: Lehmann war eben nicht für, sondern bestenfalls bei Hertha tätig – er agierte auf Mandat des Geldgebers. Trotzdem fällt die Posse in der öffentlichen Wahrnehmung auf den Klub zurück, Motto: Ach, Hertha schon wieder! Die Skandale um Jürgen Klinsmann oder das Corona-Video von Salomon Kalou sind schließlich nicht verhallt.

Lehmann berichtete an Hertha-Investor Windhorst

„Das ist jetzt wieder eine negative Sache“, seufzte Dardai, „aber ich würde nicht so viel darüber reden. Wir müssen uns aufs Fußballspielen konzentrieren.“ Die Mannschaft und er hätten ohnehin nicht viel von Lehmann mitbekommen. Zuletzt war jener höchstens als stiller Beobachter auf der Tribüne in Erscheinung getreten, ansonsten berichtete er an Windhorst.

In dessen Haus zog man am Mittwoch schnell die Konsequenzen aus Lehmanns untragbarem Fehltritt, noch ehe Hertha in Verlegenheit kam, selbst handeln zu müssen. „Wir begrüßen den Schritt der Tennor Holding“, ließ Hertha-Präsident Werner Gegenbauer wissen. Lehmanns Äußerungen entsprächen „in keiner Weise den Werten, für die Hertha steht.“

Was genau die Entwicklung losgetreten hatte? Lehmann hatte versehentlich eine Nachricht mit einer rassistischen Formulierung an Ex-Profi Dennis Aogo geschickt, die für einen anderen Empfänger bestimmt war. „Ist Dennis eigentlich euer Quotenschwarzer?“, stand darin. Einen Screenshot des Chatverlaufs machte Sky-Experte Aogo öffentlich, womit der Eklat Fahrt aufnahm.

Aogo macht Chatverlauf bei Instagram öffentlich

Einen Screenshot des Chatverlaufs machte der frühere Profi bei Instagram öffentlich, womit der Eklat Fahrt aufnahm. Aogos Kommentar: „WOW dein Ernst? Jens Lehmann Die Nachricht war wohl nicht an mich gedacht!!!“.

Lehmann reagierte prompt. „In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden, für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe“, schrieb er bei Twitter: „Als ehemaliger Nationalspieler ist er sehr fachkundig und hat eine tolle Präsenz und bringt bei Sky Quote.“ Einfangen konnte er seine Entgleisung damit nicht mehr – zu naheliegend war der Verdacht einer rassistischen Beleidigung.

Krude Statements zur Corona-Pandemie

Der streitbare Lehmann, der im Dezember 2020 mit kruden Statements zur Corona-Pandemie aufgefallen war, hat sich damit wohl endgültig ins Abseits manövriert. Aogos Arbeitgeber Sky sowie Sport1 kündigten an, den einstigen Weltklassekeeper nicht mehr einladen zu wollen.

Daneben steht auch Windhorst in keinem guten Licht, sein Händchen bei der Personalauswahl scheint jedenfalls ausbaufähig. Lehmanns Vorgänger als Hertha-Berater war bekanntlich Klinsmann, der sich mit seinem beispiellosen Blitz-Abgang menschlich disqualifizierte.

Bei Hertha indes wird man Lehmann keine Träne nachweinen, in Westend wurde er eher als Fremdkörper wahrgenommen denn als Partner. Wer seinen Posten im Aufsichtsrat der Berlinern künftig übernimmt, ist offen.