Leichtathleten aus acht Vereinen vereint

38 Mädchen und Jungen wurden vergangenen Freitag im Rathaus in Triptis im Rahmen einer Feierstunde in das Talentleistungszentrum „Thüringisches Vogtland“ für das Jahr 2020 berufen. Es war die insgesamt 18. Kaderberufung. Als Zeichen für ihre Mitgliedschaft im Elite-Nachwuchsteam erhielt jeder der Leichtathleten ein weißes, langärmliges Kapuzen-Sweatshirt. Ihre Heimatvereine sind der TSV Zeulenroda (acht Sportler), der VfB Schleiz (6), der TSV Germania 1887 Neustadt/Orla (5), der ThSV Wünschendorf (5), der SV Grün-Weiß Triptis (4), der FSV Hirschberg (4), der LV Einheit Greiz (3) und der SV Seelingstädt/Rückersdorf (2).

Uwe Jahn, Vorsitzender des Beirates des Talentleistungszentrums, stellte in seiner Begrüßungsrede den dritten Platz des TLZ in der Gesamtwertung beim TLZ-Vergleichswettkampf der sechs Thüringer Talentleistungszentren am 21. September 2019 in Erfurt heraus. „Das ist ein super Ergebnis. Glückwunsch!“, sagte Jahn. Die Plätze eins und zwei gingen erwartungsgemäß nach Erfurt und Jena. Die Bilanz der Athleten aus den acht Vereinen bei den Thüringer Landesmeisterschaften 2019 in der Halle und unterm freien Himmel lautete: 41 Medaillen, darunter waren elf Goldene, 13 Silberne und 13 Bronzene. Und auch bei den Ostthüringer Meisterschaften schafften es Athleten des TLZ zwölfmal auf das Podest. Mit Aaron Lautenschläger (Lauf) vom LV Einheit Greiz sowie Simon Müller und Luisa Lochner (beide Speerwurf), beide vom TSV Zeulenroda, erfüllten drei Athleten die E-Kader-Norm. Das „E“ steht für Entwicklungskader.

Neue sportliche Wege gehen seit Schuljahresbeginn Simon Müller und Felix Höfer vom VfB Schleiz. Müller lernt und trainiert am Sportgymnasium in Jena, Höfer in Erfurt. „Wir dürfen gespannt sein, wohin der Weg der Beiden künftig führt“, sagte Peter Fleißner, Leiter des Talentleistungszentrums. Aaron Lautenschläger verewigte sich mit seiner Zeit von 2:19,71 Minuten über 800 Meter in die Liste der Landesrekorde in der Altersklasse M 12. Er verbesserte die bisherige Bestmarke von Fabio Schönfeld vom LV Gera aus dem Jahr 2017 um 21 Hundertstelsekunden. Simon Müllers Name wurde ein drittes Mal nach vorn gerufen, als es um die Auszeichnung des besten Athleten des TLZ im Sportjahr 2019 ging. Leistungsprämien in einer Gesamthöhe von 2716 Euro gab es für die Vertreter der acht Stützpunkte. Grundlage für den Beirat waren verschiedene Leistungskriterien, wie die Zahl der E-Kader, die Teilnahme an Wettkämpfen, die Aus- und Weiterbildung von Übungsleitern und Trainern und die Teilnahme an Trainingslagern.

Für Fleißner ist das kommende Sportjahr das letzte als TLZ-Leiter. Es laufen bereits Gespräche mit zwei möglichen Nachfolgern. Im April soll die offizielle Stab-Übergabe erfolgen. Fleißner wird die nächste Saison, bis Ende August, aber weiter zur Verfügung stehen. „Ich gehe ab Mai in Rente“, sagte Fleißner.

Der Multi-Funktionär hat für 2020 noch einiges vor. In den Osterferien plant Fleißner wieder ein Trainingslager im Waldstadion in Zeulenroda-Triebes. Den genauen Termin wird der Verantwortliche erst Anfang des Jahres bekanntgeben. „Ich möchte gern unsere Serina Riedel mit dabei haben. Dazu bedarf es noch Absprachen mit den verantwortlichen Bundestrainern des Deutschen Leichtathletik-Verbandes.“ Die Zeulenrodaerin wurde in Ulm Deutsche Meisterin im Siebenkampf.