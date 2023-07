Leichtathletik DLV nominiert weitere 20 Starter für WM in Budapest

Darmstadt Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) hat Titelverteidigerin Malaika Mihambo trotz ihrer Verletzung für den Weitsprung bei der Weltmeisterschaft vom 19. bis 27. August in Budapest nominiert. Die 29 Jahre alte WM-Siegerin von 2019 und 2022 von der LG Kurpfalz hatte sich bei den deutschen Meisterschaften am vergangenen Wochenende in Kassel einen Muskelfaserriss zugezogen.

Insgesamt wurden 20 Athletinnen und Athleten, die bei den nationalen Titelkämpfen Platz eins und zwei belegten sowie die WM-Normen erfüllt hatten, in das Aufgebot berufen, teilte der DLV mit. Dazu zählen 100-Meter-Europameisterin Gina Lückenkemper (SCC Berlin), Speerwurf-Europameister Julian Weber (USC Mainz) und der deutsche 200-Meter-Rekordler Joshua Hartmann (ASV Köln).

Nachdem die WM-Starter im Marathon und 35 Kilometer Gehen nach ihren Qualifikationen bereits festgestanden haben, sind nun die deutschen Meister Christopher Linke (SC Potsdam) und Saskia Feige (SC DHfK Leipzig) für die 20-Kilometer-Wettbewerbe hinzugekommen. Auch Zehnkampf-Europameister Niklas Kaul aus Mainz hatte das WM-Ticket schon gesichert. Nach Ende des Nominierungszeitraumes am 30. Juli wird das WM-Aufgebot komplettiert.