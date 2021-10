Gezahegne mit Straßen-Weltrekord über zehn Kilometer

Genf. Die Olympia-Zweite Kalkidan Gezahegne aus Bahrain hat knapp zwei Monate nach Silber über 10.000 Meter in Tokio den Straßen-Weltrekord über zehn Kilometer verbessert.

Die 30-Jährige lief in Genf 29:38 Minuten und blieb damit fünf Sekunden unter der bisherigen Bestmarke. Den alten Rekord hatte Joyciline Jepkosgei aus Kenia 2017 in Prag aufgestellt.

Die schnellste Zeit in einem reinen Frauen-Rennen war die Kenianerin Agnes Tirop erst am 12. September in Herzogenaurach in 30:01 Minuten gelaufen. Am Sonntag wurde Tirop Zweite in 30:20 Minuten. Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics führt getrennte Bestmarken für gemischte Rennen und Frauen-Rennen.

