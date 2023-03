Leichtathletik-Hallen-EM Honsel wird in Comeback-Saison Hochsprung-Sechste

Istanbul Hochspringerin Christina Honsel hat ihre Comeback-Saison in der Halle nach langwierigen Verletzungssorgen als EM-Sechste beendet.

Hochspringerin Christina Honsel hat ihre Comeback-Saison in der Halle nach langwierigen Verletzungssorgen als EM-Sechste beendet.

Die 25-Jährige kam bei den Titelkämpfen in Istanbul allerdings nicht an die vor einem Monat aufgestellte Bestleistung von 1,98 Meter heran und musste sich mit übersprungenen 1,91 Metern begnügen. Der Titel ging an die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich. Die Hallen-Weltmeisterin siegte mit 1,98 Metern mit zwei Zentimetern Vorsprung auf die 19-jährige Niederländerin Britt Weerman. Bronze sicherte sich mit 1,94 Metern die Ukrainerin Kateryna Tabaschnyk.

„Ich habe einen Wettkampf-Schnitt von 1,90 Meter, was sehr, sehr gut ist, was ich vorher noch nie hatte. Das gibt mir Motivation und Selbstbewusstsein für den Sommer“, sagte Honsel.

Einige Stunden vor dem Final-Abschnitt mit Weitsprung-Olympiasiegerin Malaika Mihambo als größter deutscher Medaillenhoffnung präsentierte sich Mehrkämpfer Manuel Eitel weiter gut in Form. Nach 4,80 Metern im Stabhochsprung belegt der Ulmer vor dem abschließenden Rennen über 1000 Meter Rang drei. Nach dem Aus für den Schweizer Top-Favoriten Simon Ehammer musste auch der aussichtsreich liegende Hans-Christian Hausenberg (Estland) nach dem Stabhochsprung ohne übersprungene Höhe seine Medaillenchancen abhaken.