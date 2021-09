Kyffhäuser Berglauf: Den richtigen Knopf gedrückt

Stephan Knopf gewinnt den Marathon beim Kyffhäuser Berglauf in Bad Frankenhausen.

Der Arterner Stephan Knopf gewinnt den Marathon auf dem Kyffhäuser.

Mit einem Start-Ziel-Sieg sicherte sich Stephan Knopf aus Artern den Sieg beim 43. Kyffhäuser Berglauf auf der Marathon-Distanz. „Das war schon echt hart. Das hätte ich gar nicht gedacht“, so Knopf erleichtert kurz nach dem Zieleinlauf.

Für ihn war es die erste Teilnahme auf der Marathonstrecke und gleich klappte es mit dem Sieg. Mit einer Zeit von gut drei Stunden hatte er zudem jede Menge Vorsprung.

1200 Teilnehmer bei Laufveranstaltung

Das gesamte Event war ein voller Erfolg. Über 1200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren dabei. Es schien so als hätten alle große Sehnsucht gehabt nach solch einem Laufevent, das von der Organisation einmal mehr Bestnoten erhalten hat. „Das war alles tiptop. Nicht nur auf dem Start-Zielplatz in Bad Frankenhausen. Auch auf der Strecke gab es nichts zu beanstanden. Wer da meckert, den kann ich nicht verstehen“, verteilt Knopf nur Lob an Andreas Kirchner und sein Team vom Kyffhäuser Berglaufverein.

Kirchner selbst war überglücklich, als kurz nach 10 Uhr zum ersten Mal die bekannte Siegermelodie aus den Boxen ertönte und er die Bambinis würdig ehren konnte. „Das war ein so schönes Gefühl, so wie immer, wenn wir auf der Bühne stehen. Da hat man schon sehr vermisst und nun weiß man wieder, wofür man das macht. Denn die Begeisterung zu sehen ist für uns das größte Lob“, wurde Kirchner sogar etwas sentimental. Aber sofort klingelte wieder das Telefon, er war an diesem Samstag einer der gefragtesten Menschen.

Sondershäuser gewinnt auf 13-Kilometer-Strecke

Auf dem Schlossplatz in Bad Frankenhausen tummelten sich neben den Läuferinnen und Läufern auch viele Zuschauer. Die erlaubten 1000 waren es zwar nicht, aber dennoch – das Interesse an dem Event und dem Laufen selbst ist ungebrochen. Neben Picknickdecken und dem eigenen Vierbeiner war die Stimmung bestens.

Ebenfalls ein Lokalmatador holte sich in überzeugender Manier den Sieg auf der 13-km Strecke. Christian Hommel aus Sondershausen war nach gut 51 Minuten im Ziel, was für ihn selbst kaum zu glauben war.