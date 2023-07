Olympia-Dreispringerin Tima wegen Dopings gesperrt

Monte Carlo Dreispringerin Ana José Tima aus der Dominikanischen Republik ist wegen Dopings für drei Jahre gesperrt worden.

Außerdem sind alle Ergebnisse der zweimaligen Olympia-Teilnehmerin rückwirkend seit Januar 2022 annulliert worden, teilte die Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbandes Word Athletics mit. Die 33-Jährige war bei der WM im Juli vergangenen Jahres in Eugene/USA Zehnte geworden. Statt einer vierjährigen Sperre erhielt Tima nur ein Wettkampfverbot von drei Jahren, weil sie das Doping zugegeben hat.

Sie wurde in ihrem Heimatland im November 2022 positiv auf Ostarin getestet, das das Muskelwachstum fördert. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und 2021 in Tokio kam sie nicht über die Qualifikation für das Finale hinaus.