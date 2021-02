Stabhochspringer Lavillenie übertrumpft Duplantis

Tourcoing. Im Fernduell der besten Stabhochspringer hat der Franzose Renaud Lavillenie den Schweden Armand Duplantis übertrumpft.

Der Olympiasieger von 2012 sprang beim Leichtathletik-Hallenmeeting im französischen Tourcoing 6,02 Meter. Damit verbesserte der 34-Jährige die Weltjahresbestmarke des 21-jährigen Schweden, der wenige Stunden zuvor in Düsseldorf 6,01 gemeistert hatte.

Für Lavillenie war es der erste Sechs-Meter-Sprung seit März 2016, nachdem er zuletzt beim Meeting in Karlsruhe 5,95 Meter hoch gesprungen war. Der Franzose benötigte nur vier Sprünge: von 5,63 Meter über 5,80 Meter und 5,91 Meter bis zu den 6,02 Meter überquerte er die Latte jeweils im ersten Versuch. Erst an der Weltrekordhöhe von 6,20 Meter scheiterte der Ex-Weltrekordler, dessen Bestleistung in der Halle bei 6,16 Meter liegt.

