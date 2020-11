„Viele schauen einfach nur weg“: Wie Marcel Krieghoff einen Ladendieb verfolgte

Eigentlich nutzt Marcel Krieghoff seine schnellen Beine, um bei nationalen und internationalen Wettkämpfen um vordere Platzierungen zu kämpfen. Dieses Mal machte der National-Bergläufer aber auf eine andere, spektakuläre Art und Weise von seiner Fitness Gebrauch. Krieghoff, der im Sporthandel in Bad Langensalza arbeitet, verfolgte einen Ladendieb, der einen hochwertigen Trainingsanzug gestohlen hatte. Dieses Ereignis beschäftigte den 36-Jährigen auch Tage später noch. Krieghoff spricht im Interview über seine jüngsten absolvierten Wettkämpfe vor der Corona-Pause, gibt einen sportlichen Ausblick auf 2021 und verrät, wie sein Trainingspensum in den kommenden Wochen aussehen soll.

Wie haben Sie die Ereignisse rund um den Ladendiebstahl erlebt?

So etwas ist mir in den 15 Jahren, in denen ich arbeite, noch nie passiert. Eine Kollegin und ich haben bemerkt, dass ein Kunde etwas eingesteckt hat und dann das Geschäft verlassen hat, ohne zu bezahlen. Ich habe das gar nicht so genau gesehen, erst realisiert, dass etwas gestohlen wurde, als der Alarm losgegangen ist.

Und wie haben Sie dann reagiert?

Als ich gesehen habe, dass der Dieb losgelaufen ist, habe ich nicht lange überlegt und habe die Verfolgung aufgenommen. Eigentlich rät die Polizei, dass man nicht hinterherrennen, sondern im Laden bleiben soll, aber ich habe ganz intuitiv gehandelt, und darüber bin ich im Nachhinein auch froh.

Wie hat sich das Ganze genau abgespielt?

Ich bin raus und ihm hintergelaufen. Läuferisch wusste ich ja, dass er keine Chance hat (lacht). Es waren ein paar Leute auf der Straße. Ich habe ein paar Mal geschrien, dass da vorne ein Dieb läuft und sie ihn festhalten sollen. Aber alle haben sich weggedreht. Zwei große Männer haben sich sogar lustig gemacht, anstatt zu versuchen zu helfen.

Hat Sie diese fehlende Zivilcourage überrascht?

Es hat mir die Augen geöffnet, dass viele Leute einfach wegsehen und das Geschehen ignorieren. Natürlich liest man so etwas öfter, aber ich konnte mir vorher einfach nicht vorstellen, dass die Menschen nicht helfen. Es scheint leider so, als wenn die Leute heutzutage keinen Arsch in der Hose haben und ihnen alles einfach egal ist. Das hat mich an diesem Tag noch den ganzen Abend beschäftigt.

Wie ist der Dieb schließlich gefasst worden?

Zum Glück war Petra Keßler, eine Bekannte von mir, zufällig in der Nähe. Sie hat meine Rufe gehört, ist auf den Dieb zugelaufen und hat ihn schließlich gepackt und festgehalten. Dass sie genau in diesem Moment zur Stelle war, war wie ein Geschenk des Himmels. Sie stand wirklich goldrichtig. Der Mann, der den Trainingsanzug geklaut hat, wollte sie sogar attackieren. Wie sie gehandelt hat, war megastark. Sie hat gesagt, für sie wäre es selbstverständlich gewesen zu helfen. Das ist mehr als vorbildlich.

Hatten Sie keine Angst, als Sie die Verfolgung aufgenommen haben?

Wie schon gesagt, habe ich gegen den Rat der Polizei gehandelt und bin dem Dieb hinterher, statt im Laden zu bleiben und per Telefon Hilfe zu rufen. Aber ich wollte ihn einfach nicht davonkommen lassen und bin froh, dass ich so gehandelt habe. Manchmal muss man auf sein Gefühl hören, auch wenn es vielleicht nicht der ideale Weg war. Und mein Gefühl hat mir in diesem Fall gesagt, dass ich den Dieb nicht davonkommen lassen darf. Natürlich weiß man nie genau, ob der andere nicht auf einmal ein Messer zieht, aber ich war vorsichtig und habe Abstand gehalten.

Wie sind die Reaktionen auf ihre Verfolgung ausgefallen?

Als wir das Ganze in den sozialen Medien öffentlich gemacht haben, um auf den Vorfall hinzuweisen, hat jemand als Kommentar geschrieben: Keine Lebensgefahr, keine Bombe, reines Selbstmarketing. Das ist Wahnsinn.

Zum Sportlichen: Wie gehen Sie nun in die zumindest vierwöchige Sportpause?

Ich bin froh, dass ich in den vergangenen Wochen noch die Gelegenheit genutzt und bei ein paar Wettkämpfen wie zum Beispiel beim Herbstlauf in Dingelstädt gestartet bin. Eigentlich wollte ich auch beim Ultralauf des LTV Obereichsfeld im November an den Start gehen, aber der muss ja leider nun auch ausfallen. Aber man muss das Beste aus der Situation machen. Vielleicht wird es ja irgendwo einen Silvesterlauf in Thüringen geben, das würde mich sehr freuen.

Gibt es schon sportliche Pläne für das Jahr 2021?

Es ist natürlich schwierig, irgendetwas zu planen, weil keiner weiß, wann und ob im kommenden Jahr wieder Wettkämpfe stattfinden können. Normalerweise starte ich im Frühjahr immer bei einem Einladungsrennen in den Niederlanden in die Saison. Was im Frühjahr und Sommer dann kommt, wird man sehen. Der Dolomiten-Marathon in Südtirol, der im Juli stattfindet, würde mich reizen. Das ist ein anspruchsvoller Lauf mit vielen Höhenmetern. Auch beim Rennsteig-Marathon wäre ich gerne wieder mit dabei. Man wird sehen, was kommt. Aber ich denke, jeder will so viel mitnehmen, wie es geht.

Wie sieht ihr derzeitiges Trainingspensum aus?

Alleine zu trainieren ist von der Motivation her natürlich nicht so einfach. Vielleicht mache ich mal was mit Julian und Philipp Häßner, die beide für den SC Impuls Erfurt laufen. Ich werde jetzt versuchen, viele Kilometer abzureißen, um die Ausdauer noch auszubauen, und nicht so viele schnelle Sachen machen. Die Geschwindigkeit kommt dann von selbst.