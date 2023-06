Zehnkampf-Europameister Kaul auf Kurs Olympia-Norm

Ratingen Europameister Niklas Kaul ist nach dem ersten Tag des Zehnkampfes in Ratingen auf dem Weg, die Norm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu übertreffen. Der 25 Jahre alte Mainzer liegt nach fünf Disziplinen am Samstag mit 4157 Punkten auf dem fünften Rang.

Europameister Niklas Kaul ist nach dem ersten Tag des Zehnkampfes in Ratingen auf dem Weg, die Norm für die Olympischen Spiele 2024 in Paris zu übertreffen. Der 25 Jahre alte Mainzer liegt nach fünf Disziplinen am Samstag mit 4157 Punkten auf dem fünften Rang.

Kaul könnte den Olympia-Richtwert von 8460 Punkten knacken, zumal seine starken Disziplinen erst am zweiten Wettkampftag kommen. Besonders gut lief es für ihn im Weitsprung, in dem er mit 7,34 Metern nur um zwei Zentimeter seine persönliche Bestleistung verfehlte. Für die Weltmeisterschaft im August in Budapest ist er bereits qualifiziert.

Die Führung im Zwischenklassement hat Jorge Urena mit 4292 Punkten übernommen. Bester Deutscher ist Felix Wolter vom TSV Gräfelfing (4287) als Zweiter. Der frühere WM-Dritte Kai Kazmirek fehlt in Ratingen, weil er nach einer Verletzungspause nicht fit ist. Wegen einer Rückenverletzung hatte der 32-Jährige von der LG Rhein-Wied schon für die erste WM-Qualifikation Ende Mai in Götzis absagen müssen.

Auch Schäfer will nach Paris

Die frühere Weltmeisterschaftszweite Carolin Schäfer liegt nach den ersten vier Disziplinen im Siebenkampf mit 3812 Punkten an der Spitze. Die 31-jährige Frankfurterin hat die Olympia-Norm von 6480 Zählern im Visier. „Ich will sie in diesem Jahr abhaken, ob hier oder bei der WM in Budapest steht in den Sternen“, sagte Schäfer. Für sie ist es schon der zwölfte Ratingen-Start, für die WM in Budapest ist sie bereits qualifiziert. Die Vorjahressiegerin von Ratingen, Sophie Weißenberg aus Leverkusen, liegt mit 3744 Punkten an zweiter Stelle.