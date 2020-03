Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Leinefeldes Fußballer müssen kämpfen

Bei Redaktionsschluss dieser Seite sollten alle angesetzten Spiele der Eichsfelder Vertreter in der Fußball-Landesklassen-Staffel 2 noch angepfiffen werden. Der SC Leinefelde erwartet am Samstag, 14. März, ab 14 Uhr den starken Dritten SV BW Büßleben. Der SC Leinefelde muss zeitgleich die Aufgabe beim Vorletzten BW Greußen lösen. Der SV Germania Wüstheuterode tritt am Sonntag ab 14 Uhr bei Schlusslicht Eintracht Sondershausen II an.

Im Hinspiel waren die Leinefelder gegen den kommenden Kontrahenten chancenlos, verloren mit 0:3. „Bis zum Spiel gegen Erfurt Nord vor einer Woche hätte ich gesagt, das war die stärkste Mannschaft, gegen die wir bis dahin gespielt haben“, erklärt Trainer Steven Geller. Auf die Eichsfelder wartet also eine schwierige Aufgabe, da Büßleben laut Geller einerseits spielerisch gut, aber auch körperlich stark sei. „Nur mit spielerischen Mitteln werden wir nichts erreichen, wir müsse die Zweikämpfe annehmen“, fordert Geller, der wieder auf die zuletzt fehlenden Rick Küntzelmann, Julius Braun und Marcus Weißgärber bauen kann.

Die Ansage von Siemerodes Spielertrainer Karsten Wellmann vor dem Duell beim Vorletzten in Greußen ist deutlich. „An einem Sieg führt kein Weg vorbei“, erklärt er. Schließlich wollen die Grün-Weißen weiter oben dranbleiben und zumindest den aktuellen Platz vier so lange wie möglich verteidigen. Mit Ludwig Möhl und Christian Apel kehren zwei Akteure im Vergleich zur Vorwoche zurück.

Die Wüstheuteröder sind mit zwei Siegen ideal in die Rückrunde gestartet. Der dritte Streich soll gegen Sondershausen II folgen. „Neun Punkte wären ein Traum“, betont Spielertrainer André Thüne. Der muss zwar mit Steffen Thunert (gesperrt), Manuel Hottenrott (privat verhindert) und Daniel Thön (angeschlagen) ein Abwehrtrio ersetzen, ist aber guten Mutes: „Wir waren zuletzt sehr aggressiv und stets einen Schritt eher am Ball.“