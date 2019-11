Leistungsgerechtes Remis im Schortental

So richtig freuen konnte sich nach dem Abpfiff im Eisenberger Schortental niemand. Das leistungsgerechte 1:1-Unentschieden war sowohl für Eintracht Eisenberg als auch für Wismut Gera zu wenig, um sich noch als ernsthafter Verfolger von Spitzenreiter FC An der Fahner Höhe fühlen zu können. Der im Raum stehende Zehn-Punkte-Rückstand nach Ende der Hinrunde sorgt sportlich gerade im Lager der Orange-Schwarzen für Ernüchterung.

„Es war das erwartet intensive Spiel, in dem beide Mannschaften bis zum Schluss um den Sieg gekämpft haben. Für uns war mehr drin, wenngleich wir in manchen Momenten auch das Glück auf unserer Seite hatten. Nach dem Wechsel haben wir uns zuviel auf das Eisenberger Spiel eingelassen. Da waren war zu ängstlich“, äußerte sich Wismut-Trainer Marcus Dörfer nach dem Abpfiff. „Das war zu wenig“, meinte auch Gäste-Kapitän Florian Schubert, der Mitte der zweiten Hälfte gelb-rot-gefährdet ausgewechselt werden musste. „Ich hatte schon Angst, dass ich nach meinem Foul am gegnerischen Strafraum vom Platz musste. Da habe ich nochmal Glück gehabt“, sagte der Offensivspieler, der vor der Pause den Geraer Ausgleich sensationell vorbereitet hatte. Am rechten Torraumeck war er nach einer Eingabe von Chris Söllner in Ballbesitz gekommen und hatte enorme Übersicht bewiesen, als er den Ball auf Torjäger Rico Heuschkel zurücklegte, der ohne Mühe zum 1:1 einschoss (44.).

In Rückstand waren die Geraer schon früh geraten. Eisenbergs Ronny Böhme hatte den Ball im Mittelfeld erobert, war zur Grundlinie gezogen. Sein Eingabe verwertete Jakub Petrik mit dem Kopf (3.), der vor zwei Jahren auch einmal für die Geraer ein paar Oberliga-Partien bestritten hatte, bei Wismut aber überhaupt nicht zurecht kam. Die besseren Chancen der ersten Hälfte besaß die Eintracht vor 330 Zuschauern. Die Gäste versuchten zunächst mit spielerischen Mitteln zum Erfolg zu kommen, passten sich nach Wiederbeginn aber immer mehr der Eisenberger Spielweise mit langen Bällen an. Die Orange-Schwarzen kreierten auf dem gut bespielbaren Rasenplatz kaum Abschlüsse. Nach Kontern fehlte den Eingaben von Chris Söllner stets ein Abnehmer im Zentrum.

Mit der Auswechslung von Florian Schubert ging weitere Offensivqualität verloren. Näher am zweiten Treffer waren weiterhin die Hausherren. Beim Schuss von Stephan Uhl war Keeper Felix Schäfer auf dem Posten (71.), der kurz darauf Unterstützung von Dimitri Puhan erhielt, der bei einem Versuch von Niclas Stäps auf der Torlinie klärte (72.). Als der eingewechselte Marcel Hartmann wegen Reklamierens Gelb-Rot sah (90.), wurde es noch einmal eng. Nach der folgenden Ecke verfehlte Jakub Petrik das Wismut-Tor mit langem Beim nur um Zentimeter (90.+1), während auf der anderen Seite dem freigespielten Marcel Kießling der Mut zum eigenen Abschluss fehlte (90.+2). So gab es im Schortental an diesem Spieltag keine Sieger - die hießen auf den anderen Plätzen FC An der Fahner Höhe und SV 1879 Ehrenhain. (Jens Lohse)