Leonie Gampe schafft es zur Deutschen Judo-Meisterschaft

Sie hat es nicht aufs Podest geschafft. Und trotzdem war für Leonie Gampe vom TSV 1880 Zwötzen die Teilnahme an der Deutschen U 18-Meisterschaft im Judo in Leipzig etwas ganz besonderes.

Zum ersten Mal in ihrer Laufbahn war der 16-jährigen Nöbdenitzerin die Qualifikation für nationale Titelkämpfe gelungen. „Ich bin zufrieden mit meiner Leistung. Klar zahlt man bei solch einem Wettkampf als Neuling Lehrgeld. Aber immerhin haben ich einen Kampf für mich entscheiden können“, so Leonie Gampe, die im Limit bis 70 kg kämpft. Das Losglück war nicht auf ihrer Seite. Im ersten Kampf traf sie auf die spätere Bronzemedaillengewinnerin Eva Ronja Buddenkotte aus Bottrop und unterlag nach nur 37 Sekunden durch Ippon. Also ging es in der Trostrunde weiter, in der Leonie Gampe zunächst der Mitteldeutschen Vizemeisterin Emilie Schulz (JC Gornau) durch zwei Waza-ari das Nachsehen gab, bevor gegen Josefine Ihlow (Rot-Weiß Visbek) nach einer Würge das endgültige Aus kam. „Die eigentliche Leistung war, sich überhaupt für Leipzig qualifiziert zu haben. Leonie hat sich wacker geschlagen. Schließlich waren ganz viele Sportgymnasiasten am Start. Ich bin zufrieden mit ihr“, erntet die Elfklässlerin vom Schmöllner Roman-Herzog-Gymnasium viel Lob von ihrer Zwötzener Trainerin Simone Wendler, die derzeit allerdings durch einen Kreuzbandriss und gleichzeitigen Meniskusschaden außer Gefecht gesetzt ist. „In meiner Zeit als Übungsleiterin ist es das erste Mal, dass es ein Sportler bis zur deutschen Meisterschaft geschafft hat“, sagt die Trainerin.

Bei den Landesmeisterschaften in Schmalkalden Anfang Februar begann der Qualifikationsmarathon. Platz drei nach zwei Erfolgen in der Vorrunde und einem verlorenen Halbfinale hinter Taima Kaiser (Medizin Erfurt) und Lena Schindewolf (LC Jena) reichte, um bei der Mitteldeutschen Meisterschaft zwei Wochen später in Jena dabei zu sein. Dort trumpfte Leonie Gampe richtig auf. Drei von vier Duellen entschied sie für sich, avancierte zur besten Thüringerin und ließ abermals als Bronzemedaillengewinnerin lediglich Monique Zentgraf (SV Halle) und Emilie Schulz (JC Gornau) den Vortritt.

Dass Leonie Gampe in Gera zum Judo kam, war reiner Zufall. Eigentlich wollte sie mit ihrer Mutter zum PSV Schmölln, fand das Trainingsdomizil der Knopfstädter aber nicht. „Durch Mundpropaganda wurden wir auf den TSV 1880 Zwötzen aufmerksam und so bin ich seit 2011 zweimal in der Woche von Nöbdenitz zum Training nach Gera gefahren“, erzählt Leonie Gampe, die bei Landesmeisterschaften in den verschiedenen Altersklassen die eine oder andere Medaille gewann.

Als sie in der U 15 fast ein Jahr wegen einer Fußverletzung pausieren musste, stand das sportliche Engagement vor dem Aus. Doch die ehrgeizige Leonie Gampe kämpfte sich zurück und wartete jetzt mit einer enormen Leistungssteigerung auf.

2021 wird sie in die U 21 aufrücken. In Bad Blankenburg hat sie im letzten Jahr ihre Übungsleiter-C-Lizenz erworben, unterstützt jetzt schon den Trainingsprozess. Derzeit bereitet sie sich auf die Prüfung zum 1. Judo-Dan im Mai vor. Zweimal in der Woche trainiert sie dafür gemeinsam mit der Jenaerin Swantje Schmidt in Gera. Der große Ehrgeiz wird ihr dabei helfen, bald den Schwarzgurt binden zu dürfen.