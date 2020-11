Leutloff trifft in letzter Minute für Thüringen Weida

„Ich habe schon zwei, drei graue Haare mehr bekommen in den neunzig Minuten. Aber wenn man am Ende gewinnt, dann spielt das keine Rolle mehr. Und jetzt habe ich ja zumindest vier Wochen Zeit, mir die Haare färben zu lassen“, flachste Weidas Trainer Hendrik Penzel nach dem späten 2:1-Heimerfolg seiner Mannschaft gegen Heiligenstadt, mit dem sich die Osterburgstädter in der Thüringenliga-Tabelle auf Rang elf schoben und nun in die Corona-Zwangspause gehen, die zumindest den ganzen November andauern wird.

Mit Kai Schumann und Ronny Kolnisko standen dem Gastgeber abermals zwei Routiniers nicht zur Verfügung, weshalb sich Coach Hendrik Penzel dazu entschloss, seinen Co. Christian Gerold von Anfang an aufzustellen. „Er hat die Woche über mittrainiert, schon zweimal in der Reserve in der Kreisoberliga ausgeholfen“, erklärte der Trainer, weshalb der Einsatz kein Risiko in sich barg.

Heiligenstadt hatte in der Woche seinen Coach gewechselt. Nach dem Pokal-Aus bei Landesklassist Kaltennordheim hatte Ronny Löwentraut seine Koffer packen müssen und wurde durch Daniel Papst ersetzt. Die Eichsfelder waren das einzige Team der Thüringenliga, das noch keinen Saisonsieg gelandet hatte, galten mit sechs Remis in acht Partien aber als die Unentschieden-Spezialisten der Spielklasse.

Nach einer abwartenden ersten Hälfte auf dem Roten Hügel vor 130 Zuschauern stellten sich die Höhepunkte erst nach Wiederbeginn ein. Nach einem Foul an Maximilian Wetzel zeigte Referee Dirk Läsker (Pößneck) auf den Elfmeterpunkt. Doch scheiterte Julius Grabs mit seinem Strafstoß an Gäste-Keeper Bennet Fröhlich (48.).

Zunächst 0:1 im Rückstand

Der nächste Rückschlag für die Weidaer ließ nicht lange auf sich warten. Als die Abseitsfalle der Hausherren nicht zuschnappte, traf Ivan Peric nach einer Eingabe von der Außenbahn zum 0:1 (52.). Die Weidaer zeigten sich aber nur kurzzeitig geschockt und investierten viel, um zum Ausgleich zu kommen. Hinten stand man sicher und setzte Heiligenstadt unter Druck.

Während Nick Pohland eine Großchance vergab, machte es Maximilian Wetzel besser. Nach einer präzisen Flanke von Routinier Patrick Leutloff erzielte der Angreifer am langen Pfosten den Ausgleich – sein drittes Saisontor (70.). Die Weidaer drängten weiter.

„Der Wille war heute entscheidend. Und da hatten wir mehr zu bieten als Heiligenstadt“, so Trainer Hendrik Penzel, der schon in der Nachspielzeit ein weiteres Foul an Julius Grabs im Strafraum erlebte. „Für ihn freut es mich besonders. Da hat man gesehen, wie er den ersten verschossenen Elfmeter wieder wettmachen wollte und entschlossen den Zweikampf gesucht hat, auch wenn es wehtat“, so der Coach. Diesmal schnappte sich Patrick Leutloff das Leder und vollendete zum 2:1 (90.+2).

„Jetzt gehen wir mit einem guten Gefühl in die erzwungene Pause. Die Spieler erhalten individuelle Trainingspläne mit nach Hause. Theoretisch müssen wir am 5. Dezember wieder bereit stehen. Aber keiner weiß, wie es wirklich kommt“, so Hendrik Penzel.