Erfurt/Halle. Leichtathletinnen Heidi Preßler und Hannah Blochberger stehen in Halle an der Saale auf dem Treppchen

LG Ohra-Energie: Zweimal Silber bei Mitteldeutscher Meisterschaft

Klein, aber fein, lautete die Devise für die LG Ohra-Energie bei der Mitteldeutschen Hallenmeisterschaft der Altersklassen 14 bis 19.

Ohne Hürdensprinter Elias Pogander, Speerwerferin Elaine Duphorn und ohne die qualifizierte Staffel präsentierte sich die kleine LG-Schar überzeugend. So konnte Heidi Preßler (wJA) im Hochsprung mit 1,60 m Silber erringen. Siegerin Vivian Hildebrandt (Markleeberg) scheiterte zwar auch an 1,65 m, hatte jedoch zuvor keinen Fehlversuch. Eine weitere Silbermedaille gewann Hannah Blochberger (wJB) über 800 m in 2:28,95 min, während Tom Schreiber (mJB) bei seinem Auftritt über 400 m in 54,76 s als Achter ebenso zu gefallen wusste. Angemerkt werden muss jedoch auch, dass es keinem Sportler gelang, die anspruchsvollen Normen für die Deutschen Jugendhallenmeisterschaften in Neubrandenburg zu erreichen.

Vom Eisenacher LV war Emily Köhler (wJB) in Halle dabei. Über 60 m scheiterte sie im Vorlauf und im Weitsprung landete sie unter 18 Starterinnen mit 4,93 Metern als Neunte im Mittelfeld.

Persönliche Bestleistung

In Erfurt stand tags darauf das „Indoor Meeting“ mit Sportlern aus 20 Nationen an. Einzige Teilnehmerin von der LG Ohra-Energie war Laura Kaufmann, die kurz nach ihrem 20. Geburtstag einen Ausflug zu den 800 Metern wagte, um einerseits der Einladung für den B-Lauf gerecht zu werden und um andererseits an ihrem Stehvermögen für die 400 m in der Freiluft zu arbeiten. „Was sie dann abspulte, verblüffte manchen Zuschauer“, schilderte Trainer Peter Grüneberg stolz. Denn die Athletin vom SV Einheit Eisenach war mit ihrer im Vorjahr in Frankfurt/M. erzielten 2:18,95 min als langsamste Läuferin angereist und arbeitete sich nach starken 65,0 s Durchgangszeit bei 400 m sukzessive nach vorne. Als 400-m-Spezialistin ließ sie auf der Zielgeraden alle renommierten 800-m-Läuferinnen hinter sich und gewann in sehr guter persönlicher Bestleistung von 2:13,97 min den B-Endlauf. Bemerkenswert ist, dass diese Zeit im A-Lauf zu Rang 6 gereicht hätte und Kaufmann die Norm für die Hallen DM in Leipzig der Frauen (2:13,00 min) nur relativ knapp verfehlte.

Ein Großteil der Toptalente der LG Ohra-Energie von der AK 11 bis hin zu Laura Kaufmann und Stefan Zimmermann stellt sich am kommenden Samstag in der Leipziger Arena zum großen Internationalen Hallenmeeting vor.