Liebe zum Volleyball

Beruflich dreht sich bei Thomas Fleddermann alles um den Basketball. Der frühere Geschäftsführer der Gotha Rockets arbeitet seit über einem Jahr beim Zweitligisten Science City Jena und ist dort vielseitig im Management beschäftigt. Sponsoring, Strukturentwicklung, vertragliche Angelegenheiten – die Bandbreite ist groß.

In seiner Freizeit ist der 35-Jährige aber seit der Jugend einer anderen Sportart verfallen – dem Volleyball. Und dies sehr erfolgreich. Als Zuspieler spielt Fleddermann seit einigen Jahren für den VC Gotha II und feiert mit der Zweitliga-Reserve zumeist Siege. Letzte Saison gewann das Team die Thüringenliga-Meisterschaft; auch diese Spielzeit wurden bisher alle Partien siegreich gestaltet und zudem das Viertelfinale im TVV-Pokal ohne Mühe erreicht.

„Meine Hauptsportart war schon immer Volleyball“, verrät der aus Bersenbrück in Niedersachsen stammende Fleddermann. Schon früh entdeckt er die Leidenschaft für diesen Sport, obwohl die Statur zunächst nicht unbedingt geeignet ist. Doch als Zuspieler ist die Größe nicht entscheidend; außerdem kommt ihm ein Wachstumsschub „mit 14, 15 Jahren“ zu Gute. Das Talent bleibt auch dem Heimatverein und Landestrainern nicht verborgen, die ihn zu Lehrgängen in die U-Auswahlen einladen. In der Jugend erlebt Fleddermann auch seine erste „Überschneidung“ mit Gotha. Bei der Deutschen Meisterschaft der Jugend schlägt er 1999 mit dem TuS Bersenbrück im Ernestinum auf. Dass ihn der Weg irgendwann erneut in die Kreisstadt bringen würde, war da jedoch noch nicht abzusehen.

Der jetzige Basketball-Funktionär liebt sein Hobby, setzt aber auch Prioritäten. „Profi zu werden kam für mich nicht in Frage. Die Konkurrenz in Niedersachsen war schon zu Jugend-Zeiten sehr groß, außerdem fehlte mir sicherlich auch das entscheidende, nötige Talent dafür. Ich denke, dass es bei mir nicht höher als bis zur 3. Liga gegangen wäre. Außerdem ist es schwierig, sein Geld als Volleyballer zu verdienen“, wirft er ein. So bleibt der Volleyball auch in der Folge eine hochklassige Freizeitaktivität. Während des Studiums in Göttingen steigt er mit dem ASC unter anderem bis in die 3. Liga auf – vieler schöner Geschichten auf und neben dem Spielfeld inklusive.

Die berufliche Zukunft liegt jedoch woanders. Nach dem Studium zieht es ihn nach Gotha zu den Rockets. Zwar zieht das eine vorübergehende Pause vom Volleyball mit sich – doch auf die Dauer will er seiner Passion weiter und wieder frönen. Seit rund fünf Jahren spielt er nun beim VC Gotha II und fühlt sich pudelwohl. „Wir sind ein ausgewogenes Team mit ein paar sehr guten Volleyballern, die früher höherklassig gespielt haben. Wir trainieren zwei Mal die Woche, ich würde uns eine ambitionierte Freizeittruppe nennen“, sagt Fleddermann.

Mit einem guten Mix aus Jung und Alt dominieren die Gothaer die Thüringenliga nach Belieben. Die Meisterschaft im letzten Jahr wurde souverän geholt, nur ein Aufstieg in die Regionalliga stand nicht zur Debatte. „Sportlich hätten wir das wahrscheinlich sogar hinbekommen. Aber bei uns sind viele Leute beruflich sehr eingespannt, außerdem wollten wir am Wochenende nicht mehr so weit fahren“, meint er.

Zu was die Mannschaft in der Lage ist, zeigte sie jedoch im letztjährigen Pokalwettbewerb. Bis ins Halbfinale drangen die Gothaer vor, scheiterten knapp am Drittligisten Jena. „Im Finale hätten wir gegen unsere Erste gespielt. Das wäre schon kurios gewesen“, sagt der 35-Jährige, der versucht, bei so vielen Spielen wie möglich dabei zu sein. Da die Spiele meist am Samstag um 11 Uhr stattfinden, ist das gut zu bewerkstelligen. „Klar ist aber, dass Jena an erster Stelle steht. Wenn es da Überschneidungen gibt, müssen die Jungs mal auf mich verzichten.“