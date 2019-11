Liebesgrüße aus New York

Wer die lebhafte schwarzhaarige Frau an ihrem Arbeitsplatz beobachtet, mag sie fast ein wenig bedauern. Die kreisrunde Kanzel der Kunden-Information im Thüringen-Park misst gerade mal drei Meter im Durchmesser und erfordert allenfalls Stehvermögen für einen täglichen Sitzmarathon. Und zur Freundlichkeit Geduld ohne Ende – bei all den Hunderten Bitten und Fragen der Kunden.

Kein Problem für Odette Schirmbacher, der man ihre 48 Lenze nicht ansieht. Schließlich ist sie eine echte Marathonfrau, und das von Kopf bis Fuß. Außerhalb ihres Bonsai-Büros hat die gelernte Rechtsanwaltsgehilfin in diesem Jahr mehr als 20.000 Kilometer zurückgelegt. Auf dem Land und in der Luft.

Einige Hundert als Trainingskilometer rund um den Alperstedter See nahe dem heimatlichen Stotternheim. 415 Wettkampfkilometer bei diversen Laufveranstaltungen, die meisten davon in Thüringen. Jeweils exakte 42,195 Kilometer im Mai bei ihrem zwölften Rennsteiglauf und am 29. September bei ihrem zehnten Berlin-Marathon. „Mit meiner zehnten Ankunft am Brandenburger Tor wurde ich in den Jubilee-Club aufgenommen“, jubelt sie heute noch mit, „und habe damit ewiges Startrecht erworben“.

Rund 6000 Flugkilometer benötigte sie, um sich ihren Lebenstraum zu erfüllen. Beim New York-Marathon folgten am 3. November 42 Laufkilometer, die sie nie vergessen wird. „Ich konnte es kaum fassen, endlich beim größten Marathon der Welt mit über 53.000 Läufern am Start zu stehen! Die Stimmung der zwei Millionen Zuschauer war einfach grandios, sie feierten uns Läufer auf der ganzen Strecke wie die Stars an der Spitze“, sprudelt Odette, „ich habe mir meinen 24. Marathon zu einem absoluten Genusslauf gemacht.“ Ein schöner Spaß für 460 Euro Startgeld und mehr als 2000 Euro Reisekosten, „der aber jeden einzelnen Cent wert war“.

Lacht unterwegs! So hieß wie immer ihr Motto auch in New York: Abklatschen mit wildfremden, fröhlichen Menschen am Straßenrand, ein Tänzchen zu Frank Sinatras „New York, New York“, ein Rapperständchen („Germany is in the house“) in Brooklyn, Schnappschüsse ohne Ende. Euphorie verdrängte die Erschöpfung: „Mit Freude ankommen, die Platzierung spielte keine Rolle!“ Nach 5:08:19 Stunden erreichte sie das Ziel; auf Gesamtrang 39.778, glücklich und mit Tränen in den Augen.

Es waren nicht nur Freudentränen. Odette Schirmbacher hatte den Zieleinlauf mit einem Banner („Papa, ich liebe dich“) dem Andenken ihres Vaters Rolf gewidmet, der sie von Kindesbeinen an auf sportlichen Pfaden bis zum ersten Rennsteig-Halbmarathon anno 2004 geführt hatte und fünf Jahre später auf tragische Weise ums Leben kam. Mitten bei einem Radrennen in Sachsen erlag er den Folgen eines Wespenstichs. „Ein ganz harter Schlag“, erinnert sie sich, „von da an war das Laufen auch so etwas wie eine Therapie“. Unterbrochen von der schlimmen Erinnerung, als Odette acht Jahre später beim Bür-gerturmlauf in Gotha von einem Hornissenschwarm angegriffen und im Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren werden musste.

Sie kam wieder auf die Beine, und seitdem genießt sie das Leben intensiver als zuvor und das Laufen als besonderes Glücksgefühl. „Weil mir mein Sport mich fit hält, aber auch, weil man sich unter vielen Gleichgesinnten wie in einer großen Familie fühlt.“ Und trotz ihrer persönlichen Triumphe zwischen Rennsteig und Big Apple sucht die fröhliche Frau mit dem eisernen Willen weiter nach Herausforderungen. Am 16. Mai nächsten Jahres will sie ih-ren 49. Geburtstag im Thüringer Wald begehen – besser: belaufen – bei ihrem ersten Rennsteig-Supermarathon über 73,9 Kilometer.

Ihre Liebe zum Erfurter Silvesterlauf bleibt ungebrochen. Zur 46. Auflage hat die Sportlerin vom USV Erfurt für die 10 Kilometer gemeldet. „Mag es im Vergleich mit dem Marathon nur ein kleiner Genuss sein“, lacht sie, „der Lauf ums Steigerwaldstadion ist ein herrlicher Jahresausklang.“ Eigens dafür hat sie den Dienst mit einer entgegenkommenden Kollegin getauscht und läuft dafür fünf Dankeschön-Runden für ihr „Team vom Tresen“.

46. Erfurter Silvesterlauf 31. Dezember, 10 Uhr, 2, 4 und 10 km, Meldungen: www.maxx-timing.de oder www.erfurtersilvesterlauf.de