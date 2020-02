KSV Germania Neustadt: Ligaverbleib als Mammutaufgabe

Es ist wahrlich keine einfache Situation, die der Deutsche Classic Keglerbund (DKBC) da geschaffen hat. Insbesondere auf Betreiben des übermächtigen Bayerischen Landesverbands wird die Zahl der 2. Bundesligen sowohl bei Männern als auch Frauen von vier auf jeweils drei reduziert. Klar: Zu Strukturreformen kommt es immer wieder, aber wenn tief in der Rückrunde noch immer zwei Drittel einer Liga ums sportliche Überleben bangen müssen, ist das schon harter Tobak.

Platz vier als Ziel angepeilt

Mittendrin in einer solchen Situation befinden sich die Keglerinnen des KSV Germania Neustadt, derzeit Fünfter der 2. Bundesliga Mitte. Weitgehend aus dem Schneider sind lediglich Blau-Weiß Auma und der ASV Fronberg an der Tabellenspitze, die abgeschlagenen Gisperslebener können schon für die Thüringenliga planen. Die übrigen sieben Mannschaften hingegen liefern sich ein Hauen und Stechen um die Ränge drei und vier, um gesichert in Liga zwei zu bleiben. So müssten nach aktuellem Stand wohl selbst die Orlastädterinnen den Gang nach unten antreten – trotz positiver Punktebilanz.

Sicher ist das aber keineswegs. Es gibt diverse Gedankenspiele, was bei welchem Saisonausgang eintritt. Selbst Entscheidungsspiele zwischen zwei potenziellen Absteigern gehören dazu und entsprechend groß ist die Verunsicherung. Marie Wolf vom KSV Neustadt spricht etwa vom „Abstiegsfiasko“, dem sie und ihre Mitstreiterinnen entgehen wollen. Um ruhig schlafen zu können, hilft nur eins: Platz vier. Und der ist das große Ziel für die Abschlusstabelle.

Am Sonntag auswärts in Eggolsheim

„Wir sind uns bewusst, dass das schwierig wird, gerade mit Blick auf die vielen Auswärtsspiele. Unseren Optimismus haben wir aber definitiv nicht verloren“, erklärt Marie Wolf, die bei den Neustädterinnen nach Claudia Liewald die besten Statistiken vorweist. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass das Saisonende in den Köpfen noch fern sei. „Wir denken von Spiel zu Spiel und setzen uns weder unter Druck noch mit dem Abstiegskampf auseinander.“

Dass aber genau der schon längst tobt, wenn die fünfplatzierten Neustädterinnen am Sonntag beim viertplatzierten SKC Eggolsheim antreten, verdeutlicht den gnadenlosen Überlebenskampf in dieser 2. Bundesliga. „Die Bahn liegt uns. Im Vorjahr haben wir dort gewonnen. Wir werden alles reinlegen und dann hoffentlich den nächsten Auswärtssieg mitbringen“, blickt Marie Wolf auf die Partie mit den punktgleichen Fränkinnen voraus.

Nur eins der letzten fünf Spiel daheim

Auf ihre Heimstärke werden sich die KSV-Damen bei ihrer Mission Klassenerhalt jedenfalls nicht verlassen können. Der Spielplan will es so, dass vier der letzten fünf Partien in der Fremde stattfinden. Lediglich die Zweite von Victoria Bamberg kommt noch an die Orla. „Das Spiel zu gewinnen ist ein Muss. Wenn wir das nicht gewinnen, werden wir unsere Ziele nicht erreichen“, bekräftigt Wolf, in deren Hinterkopf die mögliche Abschlusstabelle eben doch immer wieder umhergeistert.

Doch vor Bamberg gilt es erst einmal, das punktgleiche Eggolsheim zu überflügeln und dafür braucht es einen Sieg. Mit dabei helfen kann voraussichtlich wieder Jasmin Molle, die nach ihrem Armbruch erstmals wieder zum Einsatz kommen könnte. Doch viel besser wird die Situation im doch recht knappen Kader nicht, denn dafür steht hinter dem Einsatz von Nicole Bär ein dickes Fragezeichen.

„Wir kämpfen eigentlich jedes Spiel darum, sechs Leute auf die Bahn zu stellen. Dabei noch die nötigen Siege einzufahren, ist schwierig“, konstatiert Marie Wolf. Optimistisch ist sie vor der richtungsweisenden Partie am Sonntag dennoch: „Ich hoffe auf ein 5:3 für uns.“