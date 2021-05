Lille französischer Fußballmeister - AS Monaco wird Dritter

Paris. Der OSC Lille hat Titelverteidiger Paris Saint-Germain eindrucksvoll gestoppt und ist erstmals seit zehn Jahren wieder französischer Fußballmeister.

Die "Doggen" gewannen zum Saisonfinale beim SCO Angers 2:1 (2:0) und lagen damit nach dem 38. Spieltag einen Punkt vor PSG. Die Tore für die Meistermannschaft von Trainer Christophe Galtier zum 24. Saisonsieg erzielten Jonathan David (10. Minute) nach perfektem Pass des früheren Bayern-Profis Renato Sanches und Burak Yilmaz per Foulelfmeter (45.+1).

So nutzte den Parisern auch das 2:0 (1:0) beim Absteiger Stade Brest im Schlussspurt nichts mehr - durch ein Eigentor von Romain Faivre (37.) und Weltmeister Kylian Mbappé (71.). Vor der Pause schoss Brasiliens Superstar Neymar einen Foulelmeter neben das Tor (19.).

PSG hatte in den vergangenen acht Spielzeiten (seit 2012/13) siebenmal den Titel geholt, einmal unterbrochen durch die AS Monaco (2016/17). Nach dem bereits besiegelten Abstieg von Olympique Nimes und FCO Dijon muss Brest nun als 18. in die Abstiegs-Relegation.

Trainer Niko Kovac und Nationalmannschafts-Rückkehrer Kevin Volland landeten mit der AS Monaco (78) nach einer starken Saison als Dritter in der Qualifikation für die Königsklasse. Dafür reichte den Monegassen ein 0:0 bei RC Lens. In der Europa League spielen in der kommenden Saison Lyon (4.) und Marseille (5.).

