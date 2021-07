Linden kehrt fest zu den Thuringia Bulls zurück

Comeback: Joakim Linden (am Ball) war Mitglied des ersten Elxlebener Meisterteams 2016, kehrte in der letzten Saison kurzzeitig für den Champions Cup zurück und wird jetzt wieder ein Bulle.

Elxleben. Dem deutschen Rollstuhlbasketball-Meister aus Elxleben gelingt der nächste Transfercoup.

Der deutsche Rollstuhlbasketball-Meister RSB Thuringia Bulls hat das nächste personelle Ausrufezeichen gesetzt. Nach den Verpflichtungen der Nationalspieler Dylan Fischbach (USA) und Jordi Ruiz (Spanien) konnten die Elxlebener den Schweden Joakim Linden von einer Rückkehr in den „Bullenstall“ überzeugen. Linden war Teil des ersten Meisterteams 2016 und in der letzten Saison kurzzeitig zum Champions Cup zu den Bulls zurückgekehrt. Nach Ausbildung zum Physiotherapeuten stellt er sich jetzt nochmals der sportlichen Herausforderung.

„Er hat beim Champions Cup trotz vier Jahren Pause überzeugt, ist nicht nur schnell, sondern nun auch erfahren. Ich freue mich sehr auf unsere Zusammenarbeit“, sagte Bulls-Coach Michael Engel. Auch Linden ist begeistert über das Comeback an neuer alter Wirkungsstätte: „Es fühlt sich so gut an, wieder zurück zu sein und die Möglichkeit zu haben, Basketball auf hohem Niveau zu spielen. Diese Herausforderung bei den Thuringia Bulls, mit Menschen, die ich schon lange kenne, zu verwirklichen, bedeutet mir sehr viel.“