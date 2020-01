Linus Weber: Ein Geraer in Mailand

Während die DVV-Auswahl der Herren im Qualifikationsturnier in der Berliner Max-Schmeling-Halle im Finale gegen Frankreich das Olympia-Ticket verpasste, ackerte der 20-jährige Linus Weber bereits wieder in Mailand bei diversen Trainingseinheiten und Testspielen.

Bis Anfang Dezember hatte der gebürtige Geraer mit Georg Grozer, Lukas Kampa & Co. in der Sportschule Kienbaum bei Bundestrainer Andrea Giani geschwitzt, war dann aber durch das Kader-Raster gefallen und aussortiert worden. „Das ist aber nicht weiter schlimm. Aufgrund meiner Jugend steht mir die beste Zeit als Volleyballer noch bevor. Da wäre es müßig, über die Nichtberücksichtigung außergewöhnlich traurig zu sein“, sagt der Diagonalangreifer. Seine Position fiel Linus Weber diesmal etwas auf die Füße.

Mit Starspieler und Routinier Georg Grozer und dem in der Nations League durchweg zu den Top-Scorern gehörenden Simon Hirsch hatte der 2,02 m-Riese zwei Hochkaräter vor sich, an denen er noch nicht vorbeikam. Zudem verließ er im letzten Sommer den Deutschen Meister Berlin Recycling Volleys in Richtung Italien und schmettert nun in der dortigen SuperLega für Allianz Power Volley Milano.

„Für mich war das definitiv der richtige Schritt, den ich bewusst gegangen bin. Um mich zu entwickeln, musste ich meine Komfortzone in Berlin verlassen und mich als damals 19-Jähriger einer neuen Kultur und einer fremden Sprache stellen“, verrät Linus Weber.

In Mailand traf er auf ein mit Nationalspielern nur so gespicktes Teams, zu dem je zwei serbische und französische, ein holländischer und ein slowenischer Auswahl-Volleyballer gehören und in dem Linus Weber der einzige Deutsche ist. „Das Niveau im Training ist täglich so hoch wie in der Nationalmannschaft. Ich habe einige Zeit gebraucht, um mich daran zu gewöhnen, komme jetzt aber immer besser zurecht“, so Linus Weber, der einst beim Geraer VC mit dem Volleyball begann und auch in Mailand einen Weltklasse-Volleyballer vor sich hat.

Der 27-jährige Holländer Nimir Abdel-Aziz macht in jedem Mailänder Liga-Spiel so viele Punkte wie keine anderer Akteur auf dem Feld. „Von so einem Mann sich in jedem Training etwas abschauen zu können, das ist ein Geschenk“, weiß Linus Weber, woraus allerdings auch ein Nachteil erwächst. In der Meisterschaft kommt der Geraer nur recht sporadisch zum Einsatz, zumal sich Nimir seit Wochen in Topform befindet. Linus Weber spielt deshalb für die Mailänder derzeit hauptsächlich im Challenge-Cup, dem dritten Europapokal-Wettbewerb der Europäischen Volleyball-Konföderation.

Beim jüngsten 3:0-Erfolg im Rückspiel gegen die Albaner von Erzeni Shijak war der Deutsche mit 13 Punkten zweitbester Scorer der Norditaliener und wurde nur vom Serben Luka Basic übertroffen. Im Achtelfinale geht es am 29. Januar gegen Mladost Ribola Kastela aus Kroatien. In der Super Liga rangiert Allianz Power Volley Milano nach zuletzt sieben Siegen in Folge punktgleich hinter Modena auf Rang fünf und damit so gut wie noch nie in der Vereinsgeschichte. Zum Rückrundenstart besiegte man sogar Spitzenreiter ASV Lube mit 3:2, drei Tage später Ravenna mit 3:0.Unterdessen hat sich Linus Weber in Mailand immer besser eingewöhnt.

„Italienisch verstehen kann ich schon ganz gut. Zu sprechen kostet mich aber noch einiges an Überwindung, weshalb das immer noch ein Mix aus Italienisch und Englisch ist“, sagt der Geraer. Nach dem Rücktritt von Georg Grozer aus der DVV-Auswahl winkt wieder ein Platz in der Nationalmannschaft, in der Linus Weber am Umbruch nach dem verpassten Olympia-Ticket gern eine wichtige Rolle spielen würde.