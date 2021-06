Live! 0:0! Niederlande vergibt gegen Ukraine viele Chancen

Amsterdam. Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst steht im ersten EM-Gruppenspiel der Niederländer gegen die Ukraine in der Startelf. Der Live-Ticker.

EM-Mitfavorit Niederlande startet am Sonntagabend gegen die Ukraine in die EM. In der Startelf steht Stürmer Wout Weghorst vom Bundesligisten VfL Wolfsburg. Der 28 Jahre alte Stürmer beginnt im Team von Bondscoach Frank de Boer am Sonntagabend (21.00 Uhr/ARD) im Angriff an der Seite von Memphis Depay. Für den verletzten Matthijs de Ligt von Juventus Turin rückt der erst 19 Jahre alte Jurrien Timber von Ajax Amsterdam in die Anfangsformation. De Boer lässt die Elftal trotz aller Diskussionen in der Heimat im 5-3-2-System spielen. Im Tor steht der 38 Jahre alte Maarten Stekelenburg, der damit zum ältesten Oranje-Spieler in der Geschichte der Fußball-Europameisterschaft wird.