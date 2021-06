Live! Belgien mit BVB-Doppel im Mittelfeld gegen Portugal

Sevilla. Im vierten EM-Achtelfinale trifft Belgien auf Titelverteidiger Portugal. Ein Topspiel. Die Belgier setzen auf zwei Dortmunder.

Belgien startet in seinem Achtelfinale gegen EM-Titelverteidiger Portugal ohne Dedryck Boyata. Der Profi des Berliner Fußball-Bundesligisten Hertha BSC muss in der Abwehr wieder Jan Vertonghen Platz machen. Auch Jason Denayer spielt im Vergleich zum 2:0 im letzten Gruppenspiel nicht von Beginn an, für ihn bietet Robert Martínez Toby Alderweireld auf.

Im Mittelfeld darf Thorgan Hazard diesmal wieder von Beginn an ran, wie schon gegen Finnland steht sein BVB-Vereinskollege Axel Witsel in der Startelf. Den Dreier-Angriff bilden Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku und Eden Hazard. Insgesamt ist die belgische Startformation auf fünf Positionen verändert.

Die Portugiesen um Superstar Cristiano Ronaldo wechseln im Vergleich zum 2:2 in ihrem Gruppenfinale gegen Weltmeister Frankreich auf zwei Positionen. In der Abwehr mit Dortmunds Raphaël Guerreiro kommt Diogo Dalot für Nelson Semedo. Im Mittelfeld ersetzt in der zentralen Position Joao Palhinia Danilo. Stürmer André Silva von Eintracht Frankfurt sitzt wie erwartet zunächst auf der Ersatzbank.

Belgien: 1 Courtois/Real Madrid (29 Jahre/88 Länderspiele) - 2 Alderweireld/Tottenham Hotspur (32/110), 5 Vertonghen/Benfica Lissabon (34/129), 3 Vermaelen/Vissel Kobe (35/83) - 15 Meunier/Borussia Dortmund (29/51), 8 Tielemans/Leicester City (24/42), 6 Witsel/Borussia Dortmund (32/113), 16 Thorgan Hazard/Borussia Dortmund (28/38) - 7 De Bruyne/Manchester City (29/83), 9 Lukaku/Inter Mailand (28/97), 10 Eden Hazard/Real Madrid (30/111) - . - Trainer: Martinez

Portugal: 1 Rui Patricio/Wolverhampton Wanderers (33 Jahre/97 Länderspiele) - 20 Dalot/AC Mailand (20/2), 4 Ruben Dias/Manchester City (24/33), 3 Pepe/FC Porto (38/119), 5 Guerreiro/Borussia Dortmund (27/50) - 8 Joao Moutinho/Wolverhampton Wanderers (34/135), 26 Joao Palhinha/Sporting Lissabon (25/6), 16 Renato Sanches/OSC Lille (23/30) - 10 Bernardo Silva/Manchester City (26/59), 7 Ronaldo/Juventus Turin (36/179), 21 Jota/FC Liverpool (24/18). - Trainer: Santos

Schiedsrichter: Felix Brych (München)

Zuschauer: 11.500