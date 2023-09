Live-Ticker Live! Champions-League-Premiere: Union Berlin mit 4000 Fans in Madrid

Madrid. Zur Premiere in der Königsklasse reisen tausende Anhänger von Union Berlin mit nach Madrid. Die Partie im Live-Ticker.

Auftakt in der Königsklasse: Union Berlin ist zu Gast beim Star-Ensemble von Real Madrid. Die Fakten sind erdrückend: Die Eisernen sind der krasse Außenseiter in Spanien. Doch genau diese Rolle genießt der Hauptstadtklub. Um 18.45 Uhr wird die Partie im Estadio Santiago Bernabéu angepfiffen, über 81.000 Zuschauer finden in der gerade erst aufwendig sanierten Arena im Herzen Madrids Platz.

Doch auch wenn die Rollen klar verteilt sind, kann sich Union auf die Unterstützung der Fand verlassen: 4000 von ihnen haben sich auf den Weg gemacht, um ihren Klub bei der Champions-League-Premiere zu unterstützen.

📍 Puerta del Sol, Madrid. ❤️🤍 pic.twitter.com/OlGw1dcKpE — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 20, 2023

Real Madrid gegen Union Berlin im Live-Ticker

Union hat in der Sommerpause mit den Transfers von Italiens Europameister Leonardo Bonucci und DFB-Nationalspieler Robin Gosens für Aufsehen gesorgt. Bei Real tummeln sich hingegen auch nach dem Abschied von Karim Benzema noch ganz andere Namen. Ex-Weltmeister Toni Kroos, Ex-Weltfußballer Luka Modric und Vize-Weltmeister Aurélien Tchouaméni sind beeindruckende Namen, zudem steht mit Jude Bellingham, Eduardo Camavinga und Arda Güler schon die nächste Generation bereit.