Live! 1:1 - Sevilla gleicht gegen den AS Rom aus

Budapest. Im Finale der Europa League stehen sich Rekordsieger FC Sevilla und die von José Mourinho trainierte AS Rom gegenüber. Der Ticker.

Der argentinische Weltmeister Paulo Dybala steht überraschend in der Startelf der AS Rom für das Europa-League-Finale gegen den FC Sevilla. Trainer José Mourinho hatte am Vorabend der Partie an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/RTL) in Budapest gesagt, dass der Offensivstar wohl nur 20, 30 Minuten spielen könne. Dybala klagte zuletzt über Sprunggelenkprobleme.

In Sevillas Anfangsformation gibt es indes keine Überraschungen. Der frühere Schalker Bundesliga-Fußballer Ivan Rakitic beginnt wie erwartet im zentralen Mittelfeld. Die Andalusier haben den Wettbewerb inklusive des Vorgängerformats UEFA-Cup schon sechsmal gewonnen und damit öfter als jeder andere Club.

