Live! Manchester City gegen Real Madrid - das Duell ums Champions-League-Finale

Leverkusen. Für den Traum vom Triple muss Manchester City heute ab 21 Uhr die Giganten von Real Madrid aus dem Weg ins Finale der Champions League räumen.

Heute kommt es ab 21 Uhr erneut zum direkten Aufeinandertreffen von zwei Ausnahmestürmern, wenn Manchester City und Real Madrid ab 21 Uhr im Halbfinal-Rückspiel aufeinandertreffen. Manchesters Erling Haaland trifft auf Karim Benzema. Beim 1:1 vor einer Woche endete auch das Stürmer-Duell unentschieden: Beide blieben blass und ohne Tor.

Kevin de Bruyne hatte Real mit seinem Ausgleichstor im Hinspiel weh getan. Und Haaland? Der frühere BVB-Stürmer trifft eigentlich immer. Zwölf Tore in neun Champions-League-Spielen, beim 7:0 gegen RB Leipzig gelang ihm gar ein Fünferpack. Auch in den beiden Viertelfinalspielen gegen die Bayern traf er zweimal. In der Premier League hat er mit 36 Toren bereits für einen Rekord gesorgt. „Er ist unglaublich. Er ist erst 22“, schwärmt Guardiola von seinem Torjäger.