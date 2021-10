Live! Nations-League-Finale: Spanien gegen Frankreich

Mailand. Showdown im Mailänder San-Siro-Stadion: Im Finale der Nations League stehen sich Spanien und Frankreich gegenüber. Der Live-Ticker.

Defensivspieler Benjamin Pavard vom FC Bayern steht in der französischen Startelf für das Finale der Nations League gegen Spanien. Sein Münchner Teamkollege Lucas Hernández rückt dagegen nach dem 3:2 gegen Belgien im Halbfinale auf die Bank. Auch der dritte Bayern-Profi Dayot Upamecano sowie Moussa Diaby von Bayer Leverkusen bleiben beim Fußball-Weltmeister in der Partie am Sonntagabend (20.45 Uhr/ARD/DAZN) zunächst draußen.

Hier geht es zu unserem Live-Ticker:

Gut drei Jahre nach dem WM-Triumph von Moskau will die Équipe Tricolore sich in der zweiten Auflage des europäischen Wettbewerbs zum Nachfolger von Premierensieger Portugal krönen. Das Star-Ensemble von Trainer Didier Deschamps wird angeführt vom Offensiv-Trio Kylian Mbappé, Karim Benzema und Antoine Griezmann. Mittelfeldspieler Adrien Rabiot fällt nach einer Infektion mit dem Coronavirus aus, für ihn rückt Aurélien Tchouaméni in die Anfangsformation.

Spanien ist heiß auf den ersten Titel seit der Europameisterschaft 2012. Die Mannschaft von Trainer Luis Enrique kann dabei auf Ferran Torres bauen. Der Offensivspieler von Manchester City hatte beide Tore beim 2:1 im Halbfinale über Europameister Italien erzielt, war aber angeschlagen ausgewechselt worden. Beim 6:0 im entscheidenden Vorrundenspiel der Nations League gegen Deutschland hatte Torres gleich dreimal getroffen. (dpa)