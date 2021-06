Live! Österreich fordert EM-Favorit Italien heraus

London. Für Italien soll das EM-Achtelfinale nur ein Zwischenstopp auf dem Weg zum Titel sein. Österreich hofft auf die Sensation. Der Live-Ticker!

Nach zwei spielfreien Tagen stehen bei der Fußball-Europameisterschaft die ersten Achtelfinal-Partien an. Im zweiten Duell am Samstag stehen sich in London EM-Favorit Italien und Außenseiter Österreich (21 Uhr/ZDF und Magenta TV) gegenüber.

Österreichs Nationalmannschafts-Kapitän David Alaba blickt voller Vorfreude auf die Partie. „Ein geiles Spiel in einem sehr, sehr geilen Stadion. Dementsprechend ist auch die Stimmung bei uns. Für jeden Einzelnen geht ein Traum in Erfüllung“, sagte der langjährige Star von Bayern München.

Auch der deutsche Teamchef Franco Foda ist sich der Bedeutung des Spiels bewusst. „Wir wollen alles dafür unternehmen, um den nächsten Schritt zu gehen. Wir wollen unbedingt nach München“, sagte Foda. Österreichs Pressesprecherin nannte das Aufeinandertreffen gar „das Spiel der letzten Jahrzehnte“. (sid)

