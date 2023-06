Live! Noch 0:0 im Pokalfinale zwischen Leipzig und Frankfurt

Berlin. RB Leipzig will den Pokaltitel gegen Eintracht Frankfurt verteidigen. Die Sachsen sind in der Favoritenrolle. Der Live-Ticker.

Nun wird es ernst: Titelverteidiger RB Leipzig und Eintracht Frankfurt spielen heute um den letzten nationalen Titel der Saison 2022/23. Die Sachsen und die Hessen treten um 20 Uhr zum DFB-Pokalfinale im Berliner Olympiastadion an. Leipzig gewann im Vorjahr bereits die goldene Trophäe und strebt nun angeführt von Offensivstar Christopher Nkunku die Titelverteidigung an. Die Frankfurter wollen ihrem scheidenden Trainer Oliver Glasner einen glorreichen Abschied bescheren. Insgesamt wäre es für die Eintracht nach 1974, 1975, 1981, 1988 und 2018 der sechste Pokalsieg. Der Traditionsclub würde so mit Werder Bremen gleichziehen.

Eintracht Frankfurt kann das Pokalfinale in Bestbesetzung angehen. Beim Abschlusstraining der Hessen fehlten am Freitag im Berliner Olympiastadion nur die Reservisten Hrvoje Smolcic und Jérôme Onguene. Die wesentlichen Protagonisten um Stürmer Randal Kolo Muani und Ex-Weltmeister Mario Götze trainierten im sonnendurchfluteten Finalstadion bestens gelaunt.

Trainer Oliver Glasner blendete seinen Abschied von Eintracht Frankfurt vor dem DFB-Pokal-Finale aus. „Ich denke, dass das bis zum Schlusspfiff keine Rolle spielen wird“, sagte Glasner: „Ich habe in der Vorbereitung genug zu tun gehabt, mich intensiv mit Leipzig beschäftigt. Ich werde den Abend genießen.“

Die Startaufstellungen

Leipzig: Blaswich - Henrichs, Klostermann, Orban, Halstenberg - Laimer, Haidara - Szoboszlai, Olmo - Timo Werner, Nkunku

Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Buta, Rode, Sow, Max - Kamada, Götze - Kolo Muani

Schiedsrichter: Siebert (Berlin)

Zuschauer: 74.322 (ausverkauft)