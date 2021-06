Live! Ronaldo freut sich auf viele Zuschauer im Stadion

Budapest. Die beiden deutschen Gegner, Ungarn und Portugal, eröffnen in Budapest den Spieltag der Gruppe F bei der EM. Der Live-Ticker.

Cristiano Ronaldo sieht der voraussichtlich vollen Puskas Arena in Budapest im EM-Auftaktspiel der Portugiesen am Dienstag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Co-Gastgeber Ungarn mit Vorfreude entgegen. "Ich wünschte, jedes Stadion wäre voll. Das ist toll für den Fußball und die Fans. Wir sind aber nicht diejenigen, die entscheiden", sagte der 36 Jahre alte Stürmer von Juventus Turin am Montag. "Wir als Spieler sehen die Stadien natürlich gerne voll." Die Arena hat bei der EM eine Vollauslastung von 61.000 Fans.

Ausländische Fans müssen am Stadioneingang einen negativen PCR-Test vorlegen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Die ungarischen Fans benötigen für den Besuch der EM-Matches in Budapest einen Immunausweis - für sie reicht ein negativer PCR-Test nicht aus. Einen solchen Ausweis erhält in Ungarn, wer zumindest eine Impfung gegen Covid-19 erhalten hat oder nachweislich eine Corona-Erkrankung überstanden hat. (dpa)