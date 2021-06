Live! Tschechiens Plan: Luka Modric aus dem Spiel nehmen

Glasgow. Tschechien geht mit einem klaren Ziel in das EM-Vorrundenspiel gegen Kroatien. Ob der Real-Star zu stoppen ist? Das Spiel im Live-Ticker.

Das tschechische Fußball-Nationalteam will Kroatiens Superstar Luka Modric im zweiten EM-Gruppenspiel nicht zur Entfaltung kommen lassen. "Wir müssen ihn gut bewachen. Wenn man ihm ein wenig Raum gibt, macht er daraus eine Menge", warnte Nationaltrainer Jaroslav Silhavy vor dem Duell am Freitag (18.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) in Glasgow: "Wir müssen ihn gut verteidigen, damit er nicht zu seinem Spiel findet."

Für Silhavy ist der 35 Jahre alte Mittelfeldakteur von Real Madrid nicht nur der Hauptdarsteller im Team des Vizeweltmeisters. "Luka Modric ist ein exzellenter Spieler, er ist einer der besten Spieler der Welt für mich", betonte der 59-Jährige.

Nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Schottland sehen sich die Tschechen in einer guten Ausgangsposition für das Erreichen des Achtelfinales: "Auch mit einem Unentschieden können wir noch weiterkommen." Dritter Gegner in Gruppe D am Dienstag (21.00 Uhr) ist England. (sid)