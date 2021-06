Live! Türkei und Wales mit lebendigem Start ins Spiel

Baku. Kapitän Burak Yilmaz verspricht: Gegen Wales will es die Türkei besser machen. Ayhan und Ünder rücken in die Startelf. Der Live-Ticker.

Kaan Ayhan und Cengiz Ünder rücken bei der Fußball-Europameisterschaft im zweiten Gruppenspiel gegen Wales neu in die Startformation der Türkei. Der frühere Schalker und Düsseldorfer Ayhan spielt in der Innenverteidigung anstelle von Merih Demiral. Offensivmann Ünder ersetzt nach dem 0:3 zum Auftakt gegen Italien Yusuf Yazici in der Mannschaft von Trainer Senol Günes.

Bei den Walisern gibt es im Vergleich zu ihrer ersten Partie bei dieser EM keine Wechsel. Coach Robert Page setzt exakt auf die gleiche Mannschaft wie beim 1:1 in der Gruppe A gegen die Schweiz am vergangenen Samstag.

Türkische Spieler geloben Besserung

Der türkische Kapitän Burak Yilmaz hat eingeräumt, dass die klare Niederlage im Eröffnungsspiel der EM die Mannschaft lange beschäftigt hat. "Wir waren zwei Tage lang gebrochen", sagte der 35-Jährige mit Blick auf das 0:3 gegen Italien. Die Stimmung sei sehr negativ gewesen. Unter anderem nach vielen Gesprächen mit Trainer Senol Günes habe sich das Team aber erholt. An diesem Mittwoch gegen Wales (18.00 Uhr/ARD und MagentaTV) wolle die Mannschaft beweisen, was in ihr stecke. "Wir werden zeigen, wer wir sind und welchen Charakter wir haben", sagte Yilmaz. Man wisse, welche Fehler man gegen Italien gemacht habe, meinte er.

Im zweiten Gruppenspiel in Baku freut sich der Stürmer des OSC Lille auf eine Heimspiel-Atmosphäre. Zahlreiche Fans aus der Türkei werden in Aserbaidschan erwartet. Zudem unterstützen auch die meisten Einheimischen ihr "Brudervolk". Yilmaz sagte: "Wir wollen den Zuschauern die Türkei zeigen, die sie sehen wollen." (dpa)