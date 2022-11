Live! Iran-Spieler verzweifeln - Pfostentreffer gegen Wales

Doha. Der zweite WM-Spieltag in Katar beginnt mit der Partie Wales gegen Iran. Beide Teams brauchen einen Sieg. Das Spiel im Live-Ticker.

Wales hofft gegen den Iran (11 Uhr/ARD und MagentaTV) auf den ersten WM-Sieg seit 64 Jahren und können wohl auf den lange verletzten Routinier Joe Allen bauen. Im Fokus stehen aber vor allem die Iraner, die sportlich und politisch unter Druck stehen. Singen die Spieler diesmal die Nationalhymne mit oder schweigen sie erneut? Darauf schaut ein ganzes Land. Zudem brauchen die Iraner Punkte, um noch die Qualifikation für die K.o.-Runde zu erreichen.

Irans Fußballer singen die Hymne mit. Foto: AFP

Wales gegen Iran: Das WM-Spiel im Live-Ticker

Gute Nachricht gab es für die Anhänger Briten: Die walisischen Fans dürfen bei den kommenden Spielen bei der Fußball-WM in Katar mit ihren Hüten und Fahnen in Regenbogenfarben ins Stadion, ohne Sanktionen fürchten zu müssen. Das teilte der Fußball-Verband von Wales am Donnerstagabend bei Twitter mit. Der Weltverband FIFA hätte das vor dem Gruppenspiel am Freitag gegen den Iran bestätigt. „Alle WM-Austragungsorte wurden kontaktiert und angewiesen, die vereinbarten Regeln und Vorschriften einzuhalten“, teilten die Waliser mit.

Die Spieler des Irans sangen diesmal die eigene Nationalhymne allesamt wieder mit. Von den Anhängern auf den Rängen gab es dafür anfangs leichte Pfiffe, die sich aber schnell mit Jubel mischten. Auf den Rängen waren allerdings auch in Tränen aufgelöste Fans zu sehen.

Mehr News zum WM-Fehlstart von Deutschland