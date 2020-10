Löwen-Trainer Helmanis: „Das Potenzial ist vorhanden“

Eine Menge ist neu bei den Basketball-Löwen Erfurt. Nach der abgebrochenen Saison in der dritthöchsten deutschen Spielklasse Pro B verließen fünf Spieler den Verein. Mit dem amerikanischen Aufbauspieler Ricky Price sowie den deutschen Talenten Leo Saffer, Miles Osei, Thamy Will und einem weiteren, vielversprechenden Neuen, bei dessen Verpflichtung noch letzte Details zu klären sind, kamen ebenso viele Spieler dazu. Zudem gehören mit Fidelius Kraus und Dominykas Pleta zwei blutjunge Talente des Kooperationspartners Rockets Gotha nun fest zum Kader.

Auf der Trainerbank wird neuerdings Englisch mit lettischem Akzent gesprochen. Uvis Helmanis, einst selbst Basketballprofi und als Trainer des lettischen Nachwuchs-Nationalteams erfahren im Umgang mit Talenten, ist nun für die jungen Löwen verantwortlich. Vor dem Saisonstart am Sonntag sprachen wir mit dem 48-jährigen Letten über seine ersten Eindrücke vom neuen Team, Trainingseinschränkungen, seine Sünden als Spieler und die Hoffnung auf eine bessere Saison als die letzte.

Herr Helmanis, seit zwei Monaten sind Sie in Erfurt. Wie gefallen Ihnen die Stadt und Ihr neues Team?

Ich wohne in der Altstadt, bin schon ein paarmal rumgelaufen und habe Kaffee getrunken. Es ist echt schön hier. Aber so viel Zeit bleibt dafür auch nicht. Es gibt viel zu tun – Training, Auswertung, Videoanalyse der Gegner, Vorbereitung der nächsten Einheiten. Im Team ist jetzt eine gute Mischung aus jung und erfahren. Alle sind lernwillig und ziehen gut mit, das gefällt mir. So kann man was erreichen.

Mehr als letzte Saison, als die Löwen als Schlusslicht der Südstaffel nur wegen des Abbruchs in der Liga bleiben durften?

Ja, da bin ich zuversichtlich. Natürlich müssen die vielen jungen Spieler noch eine Menge lernen, aber das Potenzial ist vorhanden und mit Ricky Price haben wir einen erfahrenen, dynamischen Point Guard, der sie auf dem Feld führen und unser Spiel gut organisieren kann.

Dennoch hat es etwas überrascht, dass ein renommierter Ex-Spieler und Trainer wie Sie zu einem Drittligisten gehen. Warum haben Sie sich für Erfurt entschieden?

Das stimmt, aber erstens ist das, was ich als Spieler geleistet habe, dafür kein Kriterium. Zweitens war ich zuletzt zwar bei einem litauischen Spitzenklub tätig, aber eben nur als Co-Trainer. Ich wollte selbst Headcoach sein. Die Basketball-Löwen sind ein Klub mit guten Visionen und Plänen für die Zukunft. Zudem arbeite ich einfach gern mit jungen Spielern und freue mich darauf, sie zu verbessern und zu formen.

Gern auch längerfristig?

Klar. Ich habe zunächst einen Einjahresvertrag, der Klub will sich ja auch ein Bild von mir machen, aber ich kann mir das vorstellen. Der sportliche Leiter Florian Gut, den ich vorher schon ein bisschen kannte, arbeitet hart, liebt den Basketball und will hier etwas aufbauen. Dabei will ich helfen.

Aktuell ist das öffentliche Leben und auch der Sport eingeschränkt. Bei Ihren Heimspielen werden nur gut 500 statt wie sonst mindestens doppelt so viele dabei sein dürfen. Wie erleben Sie die Situation?

Wir befolgen die Regeln, werden regelmäßig getestet und verhalten uns vorsichtig. Mehr können wir nicht machen, mit den Umständen müssen wir alle leben.

Am Sonntag beginnt die Saison bei den Fraport Skyliners Juniors in Frankfurt. Inwieweit kennen Sie diesen und die anderen Gegner?

Nicht wirklich, ich kann mich nur mit Videos von ihren Spielen vorbereiten. Von Frankfurt habe ich mir zwei Spiele angeschaut, auch eines von ihrem BBL-Team, man weiß ja nie, wer von oben dabei ist.

Stichwort von oben: Als ehemaliger Power Forward haben Sie auch öfter die Bälle von oben durch den Ring gestopft. Wie würden Sie jetzt in einem Eins-gegen-Eins-Turnier gegen die großen Jungs aus Ihrem Team abschneiden?

Natürlich hätte ich keine Chance, ich bin zu alt (lacht). Aber im Ernst: Als Coach muss man lernen, die Spielerperspektive zu verlassen. Du kannst nicht hingehen und sagen: „Ich besiege dich jetzt.“

Sie selbst waren als Spieler kein unbeschriebenes Blatt, haben für Tätlichkeiten auf dem Feld und wegen einer Schlägerei in einer Bar Geldstrafen erhalten. Bereuen Sie das und was sagen Sie jungen Spielern, die Sie darauf ansprechen?

Klar bereue ich so manches. Zugleich kann ich diese Erfahrungen jetzt beim Umgang mit jungen Spielern nutzen. Ich arbeite in Lettland auch mit Kids, die Probleme haben. Denen kann ich das weitergeben und ihnen dabei helfen, es in gewissen Situationen anders zu machen. Um authentisch zu sein, sind eigene Erfahrungen immer wichtig.

Die Basketball-Löwen arbeiten eng mit den Rockets Gotha zusammen, gemeinsam gelang der Aufstieg in die U-19-NBBL, auch bei den Männern findet ein reger Spieleraustausch statt. Wie finden Sie diese Art der Kooperation?

Ich finde das sehr gut. Ich habe mir schon ein Spiel der Rockets angeschaut und bin in Kontakt mit deren Coaches. Ich denke, sie haben eine gute Chance, von der 2. in die 1. Regionalliga aufzusteigen. Für sehr junge Spieler wie Fidelius oder Dominykas, für die die Pro B gerade körperlich noch ganz schön heftig ist, ist das eine super Möglichkeit, sich daran in Gotha heranzutasten.