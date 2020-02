Löwenduell geht an die Hungrigeren

Wer auch immer in dem flauschigen Löwenkostüm steckte – er dürfte mächtig geschwitzt haben. Das Maskottchen der Basketball-Löwen Erfurt gab alles für den dritten Saisonsieg, heizte bei jeder Spielpause der Menge ein und stellte sich sogar bei Freiwürfen des Gegners aus Coburg hinter den Korb, um dessen Schützen zu irritieren. Auch der Löwe der Coburger ließ sich nicht lumpen, brachte die Traverse der Gästefans zum Kochen und verbrannte fleißig Kalorien. Den Sieg im Duell der Drittliga-Löwen trugen aber am Ende die Erfurter mit 92:81 davon. Sie waren die Hungrigeren, mussten es sein, schließlich müssen sie selbst mit diesem Sieg fast schon alle der verbleibenden neun Spiele (dreimal Hauptrunde, sechsmal Play-downs) gewinnen, um das Wunder Klassenerhalt noch zu schaffen.

Der Anfang ist gemacht. Daran wirkten nicht nur das Maskottchen und ein frenetisches Publikum in der Riethsporthalle mit, sondern einmal mehr vor allem Adam Thoseby. Wie beim Überraschungssieg gegen Würzburg traf der neue Erfurter Anglo-Australier mit seiner geschmeidigen linken Wurfhand fast nach Belieben, schenkte den Coburgern 33 Punkte ein. 43 Prozent von der Dreierlinie waren exakt der Wert, den die Löwen als Mannschaft zustande brachten. Genau das machte am Ende des stimmungsvollen Samstags den Unterschied, denn ihren 16 erfolgreichen Dreiern hatte Coburg nur mickrige vier entgegenzusetzen. Das ist umso bemerkenswerter, da Erfurts eigentlicher Scharfschütze Maxi Kuhle offensiv keinen guten Tag erwischt hatte und nur acht Punkte erzielte. Dafür sprangen der sich stetig steigernde Jonathan Arnold und Lucas Wobst (3/3 Dreier) mit jeweils elf Punkten in die Bresche.

Beide Teams begannen furios: Nach vier Minuten stand es bereits 18:16, wobei Coburgs Keita, der in Fachkreisen als künftiger Erstligaspieler gilt, schon bei elf Punkten stand. Doch nachdem die Gäste kurzzeitig in Führung gingen, kühlten sie bis zur Halbzeit offensiv merklich ab, während die Löwen vorn wie hinten sehr konzentriert wirkten und zur Pause auf 55:40 davonzogen. Das Highlight dabei war der krachende Dunk des laut Geschäftsführer Wolfgang Heyder vielleicht größten Erfurter Talents Robert Merz.

Obwohl die Löwen in zunehmend hitziger Atmosphäre im dritten Viertel ihren Vorsprung hielten (76:61), wurden ihre Hände am Ende zittrig, der Spielstand enger. Gut eine Minute vor Schluss war das Polster auf vier Punkte geschrumpft. Dann traf Wobst einen Dreier, die Gastgeber brachten den sportlich überlebenswichtigen Sieg an der Freiwurflinie ins Ziel.