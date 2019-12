Lothar Gwosdz: „Judo ohne Wettkampf ist wie Trockenschwimmen“

Lothar Gwosdz sinniert im Interview der Woche über seine beiden Passionen: Judo und Ringen. Er macht keinen Hehl daraus, dass es beiden Sportarten im Jahr 2020 schwer haben. Doch der 68-Jährige hat auch Positives diesbezüglich zu verkünden. Außerdem hat im fortgeschrittenen Alter noch einmal einen Trainerposten im Leistungszentrum übernommen.

Was war denn am Sonnabend im Sportforum los? Da ging es ja dem Weihnachtsmann regelrecht an den Kragen.

(Lacht) Das war unsere Jahresabschluss, unsere Weihnachtsfeier sozusagen. Wir nutzen auch die Gunst der Stunde, um uns bei den Ehrenamtlichen zu bedanken. Gleichzeitig werden die erfolgreichsten Sportler ausgezeichnet. Was natürlich besonders gut beim Publikum ankommt, sind die einzelnen Showprogramme der unterschiedlichsten Altersgruppen. Und da haben wir eben einen kleinen Weihnachts-Gag eingebaut: den Judo-Weihnachtsmann, der naturgemäß dann auch Kontakt mit der Matte aufnimmt.

Es hatte am Sonnabend den Anschein, dass es nicht an Nachwuchs beim JC Jena mangeln würde?

Wir haben eine gute Basis. Allein am Sonnabend waren zwischen 70 und 80 Kinder anwesend. Doch es wenn es Richtung Männer und Frauen geht, wird es immer dünner, gleich einer Pyramide. Wir schaffen es leider nicht, eine eigene Mannschaft für die Liga im Erwachsenbereich zu stellen.

Wie ist es um die Kampfgemeinschaft mit Riesa bestellt?

Die gibt es noch, doch der Jenaer Anteil ist sehr überschaubar. Jena wird namentlich schon gar nicht mehr erwähnt. Zwar trainieren Sportler aus Thüringen in Riesa mit, doch sie spielen keine tragende Rolle. Riesa wiederum ist in die Bundesliga aufgestiegen und wir hier in Jena erhielten die Anfrage, ob wir zumindest einen Heimkampf an der Saale austragen wollen – und wir haben zugesagt.

Kommt Judo bei jungen Menschen an?

Wie schon gesagt, im Kinder und Jugendbereich haben wir einen sehr guten Zulauf. Das Hauptproblem besteht jedoch darin, dass viele ab einem gewissen Alter das Interesse am ambitionierten Judo verlieren. Wenn sie so 16 oder 17 Jahre alt sind, hören sie zwar nicht auf, haben aber das Interesse an den Wettkämpfen oftmals vollständig verloren. Sie haben schlichtweg keine Lust, am Wochenende zu Turnieren zu fahren.

Wie gehen Sie damit um?

Judo ohne Wettkämpfe ist für mich wie Trockenschwimmen. Deswegen versuche ich schon den Jüngsten bei uns einzuimpfen, dass sie an Wettkämpfen teilnehmen müssen. Dass dergleichen einfach dazugehört. Doch das Problem haben nicht nur wir, sondern auch andere Vereine. Bei allen Wettkämpfen ist es das gleiche Szenario: nach oben werden die Teilnehmerzahlen immer dünner.

Während eines Trainings vor ein paar Jahren beklagten sie das abnehmende Niveau ihrer Schützlinge in Sachen Bewegung. Sie monierten, dass es mitunter an den elementarsten Dingen hapern würde.

So sieht es leider aus. Wir müssen oftmals sehr viel Basisarbeit leisten. Das hat eigentlich nichts mit Judo mehr gemein. Wir reden hier von Grundanforderungen, die man eigentlich ab einem gewissen Alter beherrschen sollte – und zwar unabhängig von der Sportart. Ich rede hier von Dingen wie einer Rückwärtsrolle oder einem Kopfstand.

Was sind Ihres Erachtens die Ursachen für diesen Negativ-Trend?

Der Schulsport besitzt nicht mehr Stellenwert von einst. Die Normen werden nicht mehr so gepflegt, weniger Tests zu Liegestützen und Klimmzügen, stattdessen wird einfach ein Ball hineingeworfen. Natürlich gibt es viele Sportlehrer, die fundierte Inhalte vermitteln. Das will ich gar nicht in Frage stellen, doch Fakt ist eben auch, dass man die Kinder mit den spielerischen Sportarten wie Fußball oder Basketball viel einfacher begeistern kann.

Definitiv leichter als mit Geräteturnen.

Auf jeden Fall. Das macht kaum ein Schüler gerne, doch es die beste Grundausbildung für jede Sportart.

Sie sind jetzt 68 Jahre alt, sind schon seit ein paar Jahren Rentner, haben aber vor kurzem noch einmal eine recht ambitionierte Aufgabe als Trainer übernommen. Wie kam es dazu?

Im Landesleistungszentrum haben im Herbst der Landes- und auch der Stützpunkttrainer aufgehört. Vor diesem Hintergrund trat man an mich heran, ob ich denn aushelfen könnte. Ich habe Ja gesagt, schließlich ist es das Metier, in dem ich mich auskenne. Es ist eine dankbare Aufgabe, die mir auch liegt, denn es ist nun einmal ein Unterschied, mit Älteren zu trainieren. Kurzum: Es macht mir Spaß.

Kommen wir einmal zu etwas anderem. Wie ist es um das Ringen in Jena bestellt?

Im Nachwuchsbereich sieht es recht vielversprechend beim KSC aus, doch in der Jugend, den Junioren und Senioren sieht es wahrlich bescheiden aus. 2017 haben wir uns aus der Regionalliga zurückgezogen.

Schmerzen Sie diese Entwicklungen im Judo und auch im Ringen?

Natürlich, doch wir müssen uns dagegenstemmen, damit diese Sportarten nicht verschwinden.

Eine Veranstaltung wider den Trend ist ja der Internationale Pokal im Nachwuchsjudo, den der JC Jena alljährlich veranstaltet. Wird es das Judo-Stelldichein auch 2020 geben?

Am 11. und 12. Januar wird der Pokal ausgetragen, doch dieses Mal wieder im Sportforum. Die Miete für die Arena in Burgau, in der wir in den vergangenen Jahren waren, war schlichtweg eine Idee zu hoch für unseren Verein.

Wie ist die Resonanz in puncto Teilnehmer bei dem Nachwuchsturnier des JC Jena?

Sehr gut, mitunter mussten wir gar einen Teilnehmer-Stopp verkünden. Die ganzen Leistungszentren wie Leipzig, Halle, Berlin oder Schwerin werden wie in den Jahren zuvor auch 2020 mit dabei sein, dazu gesellen sich Vereine aus Bremen, Bayern, Österreich oder Tschechien. Wichtig ist heutzutage, dass ein Turnier straff organisiert ist.

Klingt so, als ob doch noch nicht alles verloren sei?

(Lacht) Kann man so sagen.