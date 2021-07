Lotta Zeier vom TSV Germania Neustadt konnte in Luxemburg überzeugen.

Lotta Zeier holt Gold beim Länderkampf in Luxemburg

Neustadt/Orla. Neustadts Judoka war als leichteste Starterin im Mixed erfolgreich.

Nominiert vom Thüringer Judoverband fuhr eine siebenköpfige Auswahl zum internationalen Mannschaftsvergleich für gemischte Teams der Altersklasse U17 nach Luxemburg. Mit am Start war auch die erst 13-jährige Lotta Zeier vom TSV Germania 1887 Neustadt/Orla.

Trotz der langen Wettkampfpause gab es für die Neustädterin keinen Grund, ihr Trainingspensum in den letzten Monaten herunterzufahren. Hochmotiviert ging sie in der Hall National des Arts Martiaux an den Start. Außerdem dabei waren Nominierte der Landesverbände Saarland, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen sowie aus Frankreich und des Gastgeberlandes.

Trainer Udo Kiuntke hochzufrieden

Per Losverfahren wurden die Starterinnen und Starter in Mixed-Teams eingeteilt. Lotta Zeier eröffnete als Leichteste ihres Teams den Wettkampf. „Sie zeigte sehenswerte Aktionen, vom klassischen Platzwechsel am Boden bis hin zum Punktebringer, eine tief eingedrehte Schulterwurftechnik“, sagt ihr Trainer Udo Kiuntke.

Am Ende gelang dem Team der Einzug ins Finale. Auch in diesem eröffnete Lotta Zeier mit erfolgreichen Techniken. Das Mixed-Team holte sich den ersten Platz. Im Anschluss an diese Mannschaftskämpfe wurde ein gemeinsames Randori-Training absolviert.