LSV 1971 Ilmenau würdigt Leistungen seiner Sportler

„Es gab Jahre, da hatten wir gar keine Sportler bei der Sportlerehrung und jetzt gleich drei“, sagt Gerhard Mußmacher zufrieden. Er und seine Trainerkolleginnen und -kollegen beim Leichtathletiksportverein 1971 Ilmenau können stolz sein auf die Leistungen ihrer Schützlinge. Mit Nika Illing, Maja Schumann und Sandro Kubitza qualifizierten sich gleich drei für die Sportlerehrung des Ilm-Kreises. Für die beiden Mädchen der Altersklasse 13 hieß das, sie mussten Landesmeisterin werden. Senioren-Sportler Sandro Kubitza brauchte eine Top-Platzierung bei nationalen Titelkämpfen.

Da die Corona-Pandemie die übliche Sportlerehrung des Ilm-Kreises in großem Rahmen unmöglich machte, hatte Landrätin Petra Enders Urkunden und Gutscheine an die Vereine geschickt mit der Bitte, doch selbst eine Ehrung in würdigem Rahmen vorzunehmen. Beim LSV tat man dies in der „Sportlerklause“. „Ich bin stolz auf euch, macht weiter so“, gab Vereinsvorsitzender Wolfgang Johren den Dreien mit auf den Weg. Dank ging aber auch an Eltern und Übungsleiter.

Nika Illing erst seit 2018 im Verein

Nika Illing ist noch gar nicht so lange als Leichtathletin aktiv. Erst 2018 begann sie im Verein und hat sich schon einen Landesmeistertitel im Crosslauf erkämpft. Maja Schumann trainiert seit 2016 beim LSV und ist wegen ihrer Körpergröße als Hochspringerin prädestiniert. 2019 wurde sie mit 1,30 Meter Dritte der Landesmeisterschaft in der Halle und mit 1,39 Meter Vierte im Freien. Anfang 2020 konnte sie sich auf 1,45 Meter steigern und damit den Hallen-Meistertitel holen.

Ein Leichtathletik-Urgestein ist Sandro Kubitza. Seit 1996 gehört der Sprinter zum LSV Ilmenau, hat sich seitdem zahlreiche Erfolge erlaufen und startete sogar schon bei Senioren-Europameisterschaften. Sein jüngster Erfolg ist sein zweiter Platz bei der Deutschen Senioren-Hallenmeisterschaft über 60 Meter.

Der LSV 1971 Ilmenau hat aktuell rund 90 Mitglieder. Die meisten davon sind Kinder und Jugendliche.