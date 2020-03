Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

LSV 49 Oettersdorf muss sich bis zum Derby steigern

Zumindest vom Ergebnis her scheint der LSV 49 Oettersdorf für das Derby gegen Schleiz gerüstet zu sein, denn die Schuldes-Elf siegte gegen den SV Fortuna Gefell mit 3:0 (1:0). Doch das Ergebnis täuscht über den Spielverlauf hinweg. Die Fortuna war vor allem vor der Pause mehr als ebenbürtig und besaß ein klares Chancenplus, konnte daraus aber kein Kapital schlagen und geriet durch einen Müller-Treffer in Rückstand. LSV-Trainer Alexander Schuldes: „Die Leistung ist nach oben ausbaufähig. Im Hinblick auf das Spiel in Schleiz müssen wir eine deutliche Schippe drauflegen, wollen wir da bestehen. Die zweite Halbzeit war aber besser, spielten wir besser zusammen.“ So hatte der LSV nach dem Wechsel mehr vom Spiel, scheiterte oftmals am starken Keeper Wolf, ehe Schindler mit einem Distanzschuss in den Winkel und noch einmal Müller für den standesgemäßen Sieg sorgten.

Der Schleizer Landesklassenreserve ist nur teilweise die Generalprobe für das kommende Derby geglückt. Gegen die DJK SV Mirskofen, einer Elf aus dem Landkreis Landshut, mussten sich die Rennstädter mit einem 2:2 (1:2) begnügen. Dabei lagen die Niederbayern zweimal in Führung, doch Stüwer vor und Spielertrainer Kunte nach der Pause konnten diese jeweils egalisieren. Spielertrainer Marcus Kunte im Nachgang: „Im Hinblick auf das Spiel gegen Oettersdorf muss es eine Leistungssteigerung geben. Wir haben das Spiel zwar 70 Minuten im Griff gehabt, waren aber zu harmlos, die vom Gegner angebotenen Räume in der Offensive zu nutzen.“

Tanna in Torlaune

In Torlaune präsentierten sich noch einmal die Grün-Weißen aus Tanna, die in einer kurzweiligen Partie die vor allem vor der Pause gut mitspielende Landesklassenreserve aus Oelsnitz mit 7:4 besiegte. Bei wechselnder Führung zur Pause (3:3) ließ die SG im zweiten Abschnitt weniger zu und zeigte sich entschlossen bei der Chancenverwertung. Dabei war Golditz dreifacher Torschütze. „Nach der Pause standen wir kompakter, haben weniger zugelassen und konnten das Umkehrspiel konsequent nutzen“, so Tannas Trainer Frank Heinisch.

Selbstvertrauen holte sich auch die SG Ranis/Krölpa beim 2:1-Auswärtssieg beim SC Empor Mörsdorf, der zwar in Führung ging, doch die Burgstädter konnten in den letzten 20 Minuten die Partie drehen. Bei der SG Saaletal konnte der SV Moßbach II seine Chancenvorteile vor allem nach dem Wechsel nicht ummünzen und musste sich mit einem 1:1 begnügen, das Hoferichter per Strafstoß kurz vor Schluss besiegelte.

Gebrauchter Tag für Triptis

Für die Triptiser war das Gastspiel beim FV Bad Klosterlausnitz ein gebrauchter Tag, denn der FC Chemie unterlag dem Tabellenführer der Kreisliga Staffel A mit 1:6 und konnte nur durch Denny Linke das Ergebnis freundlicher gestalten. Im Duell zweier Kresligisten siegte der FSV Orlatal durch ein Tor von Oechnser beim FC Thüringen Jena II mit 1:0, während der TSV 1898 Oppurg zuhause der BSG Sormitztal Leutenberg mit 1:2 unterlag, wobei die Gäste alle Treffer erzielten, denn der zwischenzeitliche Ausgleich fiel durch ein Eigentor.