Lücken im Regelwerk

Gespannt blicken einige Westthüringer Fußball-Vereine am Sonntag nach Bad Salzungen. Nicht unbedingt nur, weil dort der neue Futsal-Kreismeister gekürt wird, sondern wegen der Auslosung des Viertelfinales im Kreispokal der Männer. Inklusive der noch auszutragenden Begegnung zwischen der SG Bremen und Borsch II sind neun Teams im Lostopf.

Glücklicherweise hat bis Stand heute keine Mannschaft aus diesem Nonett zurückgezogen, was es dem Kreisfachausschuss wesentlich einfacher macht als dem Thüringer Fußballverband (TFV) die Auslosung des Landespokal-Halbfinales. Dass da in Apolda eine Kugel mit dem Vermerk „Startplatz ehemals FC Rot-Weiß Erfurt“ untergemischt war, löste wohl nicht nur bei mir ein ungutes Gefühl aus. Hat der Pokal plötzlich neue Gesetze oder hat der TFV nur unnötig eine Baustelle aufgemacht?

Es war fast erwartbar, dass der FSV Martinroda nun gegen das Nachrücken vom SV Ehrenhain, der im Viertelfinale gegen RWE 1:4 verlor, Beschwerde eingelegt hat. Ob das Vorgehen des Verbandes rechtens war, ist nun die große Frage, zumal in der TFV-Spielordnung nicht klar definiert ist, welche Auswirkungen das Ausscheiden von Mannschaften auf den Pokal hat.

Diese Lücke im Regelwerk sollte möglichst schnell geschlossen werden. Wie, das steht in der hessischen Spielordnung. Dort heißt es, dass „zurückgezogene Mannschaften aus einem laufenden Pokal-Wettbewerb ausscheiden“ und das von „ihr zuletzt ausgetragene Pokalspiel … für sie als verloren zu werten“ sei. In unserem Nachbarbundesland gibt es also auch im Fußball den „Lucky Loser“, in Thüringen formell jedoch nicht.

Insofern stellt sich eine weitere Frage. Warum hat der FC Rot-Weiß Erfurt nicht erwogen, im Halbfinale mit den A-Junioren anzutreten? Am Mittwoch gewannen die übrigens ein Testspiel in Martinroda 2:0. Das Finale wäre mit der „Rasselbande“ drin gewesen – und somit auch ein bisschen Geld für die leere Club-Kasse.